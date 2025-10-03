सोलापूर

MLA Rohit Pawar : सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत न केल्यास रस्त्यावर उतरणार

राज्यामधे मागील तीन-साडेतीन महिन्यांमधे साठे लाख हेक्टर साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
माढा - सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत न केल्यास माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यासह आम्ही सर्वजण रस्त्यावर उतरणार आहोत. सगळ्या गोष्टींचे पंचनामे करून घ्यावे. पंचनामे नसल्यास मदत मिळण्यात अडचणी येतील असे मत आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केले.

