MLA Rohit Pawar : सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत न केल्यास रस्त्यावर उतरणार

माढा - सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत न केल्यास माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यासह आम्ही सर्वजण रस्त्यावर उतरणार आहोत. सगळ्या गोष्टींचे पंचनामे करून घ्यावे. पंचनामे नसल्यास मदत मिळण्यात अडचणी येतील असे मत आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केले..यावेळी आमदार पवार म्हणाले की राज्यामधे मागील तीन - साडेतीन महिन्यांमधे साठे लाख हेक्टर साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मागील महिन्याभरात ३० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे..सोलापूर जिल्ह्यातील साडेचार लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून माढा तालुक्यातील ९० हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली पाहिजे. हेक्टरी दीड लाख रूपये मदत जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना द्यावी..या महापुरात वाहून गेलेली जमीन, पिके, ठिबक सिंचन, पाईपलाईन, सोलार, विद्युतपंप अशा सगळ्याच गोष्टीचे पंचनामे करणे गरजेचे आहे. सध्या शासन जी मदत देईल ते देईल, पण नंतर या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्ही विधिमंडळात आवाज उठवू पंचनामे झाल्यास याबाबत शासनाकडून मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू. शासनाने कर्जमाफी करावी..कारण महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्याकडे सध्या पैसा उपलब्ध नाही. रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी जमिनीच्या मशागतीसाठी पैसा उपलब्ध करायचा असल्यास शासनाने कर्जमाफी करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मशागतीसाठी पेरणीसाठी नवीन कर्ज घेता येईल..१२ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाला पूरग्रस्त शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घ्यायला वेळ देऊ. सध्या शेतमजुरांना काम नाही त्यांनाही भरीव मदत देण्याची गरज आहे. आमदार अभिजीत पाटील हे पंधरा दिवस गावागावांमध्ये जाऊन ज्या काही कुठल्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत..शेतकऱ्यांच्या उसातून प्रति टन १५ रुपये घेण्याचा निर्णय रद्द होईलसरकारने दुसऱ्या काही शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पंधरा रुपये प्रति टन शेतकऱ्यांच्या उसबिलातून घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र सर्व शेतकरी अडचणीत असल्याने शासनाला हा निर्णय रद्द करावा लागेल. येत्या काही दिवसांत हा निर्णय रद्द झालेला दिसेल असा आशावाद आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला..