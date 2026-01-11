सोलापूर

Solapur News: राज्यातील जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीचे भविष्य उद्या सुप्रीम कोर्टात ठरणार; राज्य निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढीची विनंती !

OBC reservation issue affecting local body elections: सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भविष्य ठरणार, नवमतदारांचा समावेश करण्याची मागणी
Supreme Court Hearing Tomorrow on Maharashtra Local Body Elections

Supreme Court Hearing Tomorrow on Maharashtra Local Body Elections

सकाळ वृत्तसेवा
- दत्तात्रय खंडागळे.

सांगोला : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवार (ता. १२) जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार असून, या सुनावणीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे.

