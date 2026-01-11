Solapur News: राज्यातील जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीचे भविष्य उद्या सुप्रीम कोर्टात ठरणार; राज्य निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढीची विनंती !

- दत्तात्रय खंडागळे.सांगोला : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवार (ता. १२) जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार असून, या सुनावणीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.सांगोला येथील ॲड. सचिन देशमुख यांनी दिल्ली येथील माननीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १ जुलै २०२५ ही कटऑफ तारीख निश्चित केल्यासंदर्भात आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, भारत निवडणूक आयोग दरवर्षी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करून मतदार यादी प्रसिद्ध करतो. त्या याद्यांवर आधारित राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत असतो. मात्र, १ जुलै २०२५ ते १ जानेवारी २०२६ या कालावधीत राज्यात हजारो तरुणांनी १८ वर्षे पूर्ण केली असून, तसेच अनेक मतदारांचे स्थलांतर व विवाहामुळे पत्ता बदल झाला आहे..या नवीन मतदारांना मतदार यादीत संधी न दिल्यास ते मतदानासह निवडणूक लढविण्याच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बाब संविधानाच्या अनुच्छेद १४, ३२६ व २४३ तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. म्हणून १ जानेवारी २०२६ पर्यंत पात्र ठरलेल्या सर्व नवीन मतदारांचा समावेश करूनच निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी ॲड. देशमुख यांनी केली आहे..याचिकेतील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्याबाबत आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एका निवडणुकीचा निकाल दुसऱ्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकू नये, यासाठी काही वेळा निकाल राखून ठेवले जातात. राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल टप्प्याटप्प्याने जाहीर झाल्यास उर्वरित निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्रितपणे घ्याव्यात, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे..दरम्यान, आरक्षण उल्लंघनाबाबत राहुल रमेश वाघ यांनी दाखल केलेली याचिकाही प्रलंबित असून, या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी मंगळवार, (ता. १२) रोजी होणार आहे.याच पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन प्रतिज्ञापत्र सादर करत ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे नमूद केले असून, १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे.उद्याच्या सुनावणीनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित असून, त्यामुळे या निवडणुका लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल टप्प्याटप्प्याने जाहीर झाल्यास उर्वरित निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या पाहिजेत तसेच 1 जानेवारी 2026 पर्यंत अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व नवमतदारांना मतदानाचा हक्क आला पाहिजे अशी आमची याचिकेत मागणी केली आहे - ॲड. सचिन देशमुख, याचिकाकर्ते, सांगोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.