करमाळा तालुका हादरला! जुळ्या मुलांना विहिरीत ढकलून देत वडिलांनी केलं विष प्राशन; दोन्ही बहिणभावांचा मृत्यू; वडिलांवर रुग्णालयात उपचार!

करमाळा : केत्तूर नं. २ (ता. करमाळा) येथे एका पित्यानेच आपल्या जुळ्या मुलांना विहिरीत ढकलून दिल्याची धक्कादायक घटना घडली असून, या घटनेत दोन्ही मुलांचा बुडून मृत्यू झाला. शिवांश सुहास जाधव व श्रेया सुहास जाधव (वय ८) अशी मृत मुलांची नावे आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. १०) दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली. वडिलाला पोलिसांनी पकडताच विष प्राशन केल्याचे सांगितले. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.घटनेनंतर संशयित आरोपी सुहास जाधव (वय ३२) याने आपल्या दोन्ही मुलांना विहिरीत ढकलून दिल्यानंतर तो फरार झाला होता. त्याने फोनवरून एका जवळच्या व्यक्तीस आपल्या कृत्याची माहिती दिली. याबाबतची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांनी संशयिताचा शोध सुरू केला. पोलिसांनी सुहास जाधव याला टेंभुर्णी येथे ताब्यात घेतले. .अटकेनंतर त्याने आपण विष प्राशन केल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी बार्शी येथील रुग्णालयात दाखल केले आहे. या घटनेमागील कारणांबाबत परिसरात उलटसुलट चर्चा सुरू असून, करमाळा पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.\rहिंगणी हद्दीतील या विहिरीतून दोन्ही मुलांचे मृतदेह नितीन पत्तुले, सागर चमरे, दादासाहेब पत्तुले, राम चमरे व परशुराम भोई या केत्तूर येथील मच्छीमार बांधवांनी बाहेर काढले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी करमाळा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात रात्री उशिरा नेण्यात आले. ज्या विहिरीत सुहास जाधव याने मुलांना ढकलून दिले, त्याच विहिरीत आठ-नऊ वर्षांपूर्वी त्याचा भाऊ पप्पू जाधव याचा विजेचा करंट लागून मृत्यू झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.