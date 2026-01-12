करमाळा : केत्तूर नं. २ (ता. करमाळा) येथे वडिलांनी स्वतःच्या दोन जुळ्या मुलांचा विहिरीत ढकलून खून केला आहे. या दोन्हीही मुलांवर केत्तूर (ता. करमाळा) येथे रविवार (ता. ११) रोजी दुपारी शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. शिवांश सुहास जाधव, श्रेया सुहास जाधव (वय ८) या मृत्यू झालेल्या जुळ्या बहीण भावाचे अंत्यसंस्कार आजोबांनी केले. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.या प्रकरणातील संशयित आरोपी सुहास ज्ञानदेव जाधव याने दोन्ही मुलांना विहिरीत ढकलून स्वतः विष घेतले आहे. यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली असून त्याच्यावर सोलापूर येथील सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संशयित आरोपी सुहास जाधव याने शनिवार (ता. १०) रोजी आपला मुलगा शिवांश याला येथील खासगी रुग्णालयात ऍडमिट केलेले असताना त्याचे सलाईन काढून घरी घेऊन आला..त्यानंतर बाजार असल्याने दोन्ही मुलांना घेऊन तो गावात गेला. गावात न जाता तो हिंगणी हद्दीतील शेताकडे दोन्ही मुलांना घेऊन गेला. त्यानंतर मुलीला विष पाजले व मुलीला विहिरीत टाकले . हा प्रसंग बघून मुलगा आरडाओरडा करून पळत सुटला त्यावेळी मुलाचा पाठलाग करून मुलाला पकडून त्याला मारहाण करून विहिरीत टाकले. .त्यानंतर संशयित आरोपीने आपली पत्नी हिला फोन करून आपण दोन्ही मुलांना विहिरीत टाकून दिले असल्याचे सांगितले. त्यानंतर संशयित आरोपीने बहिणीला व्हिडिओ कॉलद्वारे या घटनेची माहिती दिली व त्या ठिकाणाहून तो पसार झाला त्यानंतर मुलांची शोधा शोध ली. त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाला मात्र न्ही मुलांचा मृत्यू झाला होता..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.संशयिताला करायची होती आत्महत्यासंशयित आरोपी सुहास जाधव यांनी मानसिक त्रासातून ही घटना केली आहे. संस्थेत आरोपीला स्वतः आत्महत्या करायची होती. मात्र आपण आत्महत्या केली तर आपल्या पाठीमागे आपल्या मुलांना कोण सांभाळणार या समजातून त्यानेही घटना केली असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.