सोलापूर

Karmala Crime: 'त्या' जुळ्‍या बहीण-भावावर अंत्यसंस्कार; वडिलांनी विहिरीत दिले ढकलून, धक्कादायक कारण आलं समाेर..

Reason Behind killing twin children By father: करमाळा: जुळ्या बहीण-भावांचा अंत्यसंस्कार, वडिलांच्या धक्कादायक कृत्याने गावात शोककळा
Tragic End for Twin Siblings as Father Commits Heinous Act

Tragic End for Twin Siblings as Father Commits Heinous Act

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करमाळा : केत्तूर नं. २ (ता. करमाळा) येथे वडिलांनी स्वतःच्या दोन जुळ्या मुलांचा विहिरीत ढकलून खून केला आहे. या दोन्हीही मुलांवर केत्तूर (ता. करमाळा) येथे रविवार (ता. ११) रोजी दुपारी शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. शिवांश सुहास जाधव, श्रेया सुहास जाधव (वय ८) या मृत्यू झालेल्या जुळ्या बहीण भावाचे अंत्यसंस्कार आजोबांनी केले.

Loading content, please wait...
crime
murder
karmala
district
Twin sisters
twin girls
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com