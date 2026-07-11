सोलापूर

Sangola FDA Raid: सांगोल्यात एफडीएची मोठी कारवाई! ३७ हजार लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त; १५ लाखांचा साठा जागेवरच नष्ट

37,532 litres adulterated milk seized in Sangola: परवान्याविना दूध संकलन व चिलिंग युनिटवर एफडीएचा छापा; भेसळ, नोंदींचा अभाव व स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन उघड
Sangola Milk Adulteration Case: FDA Destroys 37,532 Litres of Suspected Adulterated Milk

Sangola Milk Adulteration Case: FDA Destroys 37,532 Litres of Suspected Adulterated Milk

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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- दत्तात्रय खंडागळे

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील जवळा येथील बुरुंगेवाडी परिसरातील अजिंक्यराणा मिल्क इंडस्ट्रीज येथे अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने शनिवारी (ता. ११) रोजी अचानक धाड टाकून १५ लाख १ हजार २८० रुपये किमतीचा ३७ हजार ५३२ लिटर दुधाचा साठा जप्त करून जागेवरच नष्ट केला. तपासणीदरम्यान परवान्याशिवाय दूध संकलन व चिलिंग युनिट सुरू असल्याचे तसेच दूध भेसळीसह विविध गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

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