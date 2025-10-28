Barshi Crime: 'तणनाशक फवारणीप्रकरणी गुन्हा दाखल'; पंचनाम्यानुसार कोरफळेतील द्राक्ष बागेचे ११ लाखांचे नुकसान

बार्शी : कोरफळे (ता. बार्शी) येथे एक एकर द्राक्ष बागेवर तणनाशक फवारल्याने बागेची पाने गळू व सुकू लागली. याबाबत कृषी विभाग व पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर कृषी विभागाच्या पंचनाम्यानुसार सुमारे ११ लाख रुपयांचे द्राक्षबागेचे नुकसान केल्याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. यापूर्वी अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला होता. किरण लिंबा बरडे (वय ५५, रा. कोरफळे, ता. बार्शी) यांनी अज्ञात इसमाविरोधात फिर्याद दाखल केली. ही घटना २० ऑक्टोबर रोजी उघडकीस आली होती..Solapur Accident:'टेंभुर्णी-पंढरपूर रोडवरील अपघातात २ मजुरांचा मृत्यू'; अज्ञात वाहनाची धडक, हातावर पोट अन्...फिर्यादीत म्हटले आहे, की कोरफळे येथे किरण बरडे यांची एक हेक्टर २१ गुंठे शेती असून, त्यापैकी गट नं. १८३ मध्ये एक एकर माणिक चमन जातीची द्राक्षबाग आहे. बागेची लागण मागील चार वर्षांपूर्वी केली असून, बाग स्वत: किरण बरडे बघतात. द्राक्ष बागेवर यापूर्वी प्रत्येक ऑक्टोबर छाटणीवेळी कोणीतरी अज्ञात तणनाशक कोवळ्या फुटलेल्या बागेवर फवारणी करून नुकसान करत असे. परंतु बागेत किरण बरडे यांच्या चुकीने कोणते तरी औषध फवारणी केल्यामुळे बाग जळत असेल, असे वाटत होते. व्यापाऱ्याला बाग दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोणीतरी अज्ञात बागेतील द्राक्ष पिकावर काटाड्या फिरवून मालाचे खूप मोठे नुकसान केले होते..बरडे हे २० ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास शेतात गेले, तेव्हा औषध फवारणीचा वास आला. बागेत पाहिले असता एक केशरी रंगाचा पाठीवरील चार्जिंगचा पंप, त्यामध्ये औषध, कोणीतरी चालत रस्त्याला गेल्याच्या पाऊलखुणा दिसल्या. थोड्या अंतरावर तणनाशक बाटल्या दिसल्या. दोन दिवसांनी द्राक्षबागेची पाने जळायला लागली, तेव्हा कोणीतरी अज्ञाताने द्राक्ष बागेवर तणनाशक फवारणी करून नुकसान केल्याची खात्री झाल्याने पोलिस ठाण्यास येऊन तक्रार दिली होती..Minister Dada Bhuse: शासकीय महापूजेवेळी दोन विद्यार्थ्यांना मान मिळावा: शिक्षणमंत्री दादा भुसे; कार्तिकी वारीच्या नियोजनासाठी पंढरपुरात बैठक.तालुका कृषी अधिकारी शुक्रवारी (ता. २४) आले. पंचनामा केला. त्यामध्ये द्राक्ष पिकांचे अंदाजे दहा ते अकरा लाख रुपये किमतीचे नुकसान झाल्याचे दिसून आल्याबाबत सांगितले. बागेमधील द्राक्ष पिकांची पाने, काड्यांचे नमुने, तपासणीसाठी तणनाशक दिले. घडलेल्या प्रकारामुळे माझे कुटुंब धास्तावलेले असून, अज्ञात व्यक्तीपासून कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवितेस धोका आहे, असे म्हटले आहे. पोलिस हवालदार सदाशिव गवळी करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.