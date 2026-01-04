सोलापूर

माेठी बातमी! साेलापुरात बारदानांच्या दुकानाला आग; अडीच कोटींचे नुकसान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दुर्घटना!

Solapur APMC Fire Incident Causes ₹2.5 Crore Damage: सोलापूर बाजार समितीत भीषण आग, अडीच कोटींचे बारदाना खाक
उ.सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न समितीच्या आवारातील बारदान्याच्या दुकानाला आग लागली. या आगीमध्ये दोन दुकाने व दुकानातील अडीच कोटी रुपयांचा बारदाना व इतर फर्निचर जळून खाक झाले. शनिवारी पहाटे तीन ते चार दरम्यान ही आग लागली. या आगीमुळे परिसरात पहाटे पासून धुराचे लोळ दिसून येत होते. शॉर्टसर्किटने आग लागल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

