माेठी बातमी! साेलापुरात बारदानांच्या दुकानाला आग; अडीच कोटींचे नुकसान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दुर्घटना!

उ.सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न समितीच्या आवारातील बारदान्याच्या दुकानाला आग लागली. या आगीमध्ये दोन दुकाने व दुकानातील अडीच कोटी रुपयांचा बारदाना व इतर फर्निचर जळून खाक झाले. शनिवारी पहाटे तीन ते चार दरम्यान ही आग लागली. या आगीमुळे परिसरात पहाटे पासून धुराचे लोळ दिसून येत होते. शॉर्टसर्किटने आग लागल्याचा दावा करण्यात येत आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कांदा सेल हॉल जवळ कांदा बारदाना तसेच इतर पिशव्या विक्री करण्याची दुकाने आहे. यामधील इरफान तेली यांचे सुलतान ट्रेडर्स या गाळा नंबर १२ हे बारदाना विक्री करणारे दुकान आहे. शनिवारी पहाटे या दुकानाला आग लागली, त्यामध्ये जवळपास दहाहून अधिक प्रकारचे बारदाना, ताडपत्री, सुतळी, प्लास्टिक बॅग, यासह लोखंडे फ्लावर स्टॉल या लगतच्या दुकानांमधील फर्निचर, खुर्च्या व इतर साहित्य जळून खाक झाले. या आगीमध्ये जवळपास दोन्ही मिळून तीन कोटी पर्यंत नुकसान झाले असल्याची प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे..फ्लावर घटनेची माहिती मिळताच सभापती दिलीप माने, सुरक्षा अधिकारी एस वाघमारे, सचिव अतुलसिंह रजपूत यांनी धाव घेतली. आग लागल्याची माहिती मिळताच रविवारपेठ व इतर जवळपास अग्निशामक केंद्रातील बंबांकडून जवळपास तीन ते चार तास पाण्याचा मारा करून आग विझविण्यात आली. या आगीमुळे परिसरात पहाटे पासून धुराचे लोळ दिसून येत होते. शॉट सर्किट मुळे आग लागल्याची घटना सदर बझार पोलिस स्टेशन मध्ये नोंद झाली आहे..दुसऱ्यांदा जळाले दुकानबाजार समितीच्या आवारातील तेली यांच्या दुकानाला आग लागण्याची ही दुसरी घटना आहे. काही वर्षांपूर्वीही त्यांचे बारदाण्याचे दुकान जळून खाक झाले. यातही त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. दुसऱ्यांदा पुन्हा आग लागून या अडीच कोटी रुपयांचा बारदाणा जळून खाक झाला. त्यामुळे दुकानदाराचे अडीच कोटींचे नुकसान झाले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नबाजार समितीच्या आवारात तेली यांच्या दुकानाला लागलेली आग ही दुर्दैवी घटना आहे. या व्यापारी बांधवांच्या झालेल्या नुकसानी बाबत भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप माने यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.