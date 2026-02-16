सोलापूर: टी-२० विश्वचषकातील भारत-पाक सामन्यात भारताने मोठ्या फरकाने विजय मिळवताच सोलापुरात आनंदोत्सव उसळला. सामन्यात पाकिस्तानची शेवटची विकेट पडताच शहरातील विविध भागांत फटाक्यांची एकच आतषबाजी सुरू झाली. प्रमुख चौक, गल्लीबोळामध्ये नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आनंद साजरा केला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.सोलापूर शहरातील चहाच्या टपऱ्यांपासून ते सोसायट्यांपर्यंत आज दिवसभर सर्वत्र भारत-पाक सामन्याची चर्चा रंगली होती. आज महाशिवरात्रीचा उपवास आणि रविवार सुट्टीचा दिवस, यातच क्रिकेटमधील पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत भारताचा सामना असा योग आला होता. हा सामना पाहण्यासाठी सायंकाळी साडेपाचनंतर सर्व कामे आटपून सोलापुरातील तरुण-तरुणी, सहकुटुंब आणि सार्वाजनिक ठिकाणी गटागटांच्या माध्यमातून तयारी करण्यात आली..काही वेळाने नाणेफेक झाली आणि भारताला पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली. भारताच्या दमदार सुरवातीने क्रिकेटप्रेमींचा आनंद द्विगुणित होत होता. या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी फलंदाजी व गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी करत आपल्या चाहत्यांचा भ्रमनिरास न करता पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळविला..\rया ऐतिहासिक विजयानंतर सोलापूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, सात रस्ता, आसरा चौक, पार्क चौक, पूर्व भाग, जुळे सोलापूर, विजापूर रोड, नवी पेठ आदी ठिकाणी सोलापूरकरांनी ग्रुपने एकत्र येत फटाक्यांची आतषबाजी करत आनंदोत्सव साजरा केला. तरुणांनी ढोल-ताशांच्या गजरात आणि घोषणांनी वातावरण दणाणून सोडले होते. अनेक ठिकाणी क्रिकेटप्रेमींनी एकमेकांना पेढे वाटून विजय साजरा केला. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...काहींनी तिरंगा हातात घेऊन छोट्या रॅली काढल्या. कुटुंबीयांसह सामना पाहणाऱ्यांनी भारतीय संघाच्या कामगिरीचे कौतुक करत उशिरापर्यंत एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. सोशल मीडियावरही विजयाचे फोटो, व्हिडिओ आणि शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू होता. अनेकांच्या मोबाईल स्टेट्सवर भारतीय संघाच्या विजयी जल्लोषाचे फोटो दिसत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.