Solapur Accident:भाविकांवर काळाचा घाला! भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू, दाेन महिला जखमी; सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना..

मोहोळ : पुणे–सोलापूर महामार्गावर मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देवडी पाटी येथे शनिवार दिनांक 17 रोजी रात्री 11.45 वाजण्याच्या सुमारास अत्यंत भीषण अपघात झाला आहे. पनवेल येथून अक्कलकोट येथे देवदर्शनासाठी निघालेली एरटीका कार (MH-46 Z 4536) या वाहनाच्या चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने वाहन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जोरात आदळून अपघात झाला..या वाहनामध्ये एकूण सहा प्रवासी (तीन पुरुष व तीन महिला) होते. सर्व प्रवासी एकमेकांचे मित्र असल्याचे समजून येत आहे. अपघातात पाच प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला असून, ज्योती जयदास टाकले, रा. सेक्टर 7, पनवेल, जि. रायगड ही महिला प्रवासी जखमी झाली आहे. जखमी महिलेस तात्काळ उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय, मोहोळ येथे दाखल करण्यात आले असून तीची प्रकृती स्थिर आहे..घटनेची माहिती मिळताच मोहोळ पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होऊन पोलीस मदत पुरवून आवश्यक ती उपाय योजना करण्यात आली. अपघात अत्यंत भीषण असून मृतदेह पूर्णतः वाहनामध्ये अडकले होते. .कार रस्त्यापासून अंदाजे 10 ते 15 फूट अंतरावर झुडपांमध्ये अडकलेले होते. मृत व जखमी व्यक्तींची नावे शोधण्याचे काम सुरू आहे.तपास पोलीस निरीक्षक शेडगे करीत आहेत.