Solapur Flood : सीना नदीच्या पुरामुळे पाथरीतील रूपनवर कुटुंब उघड्यावर, ४० क्विंटल धान्य आणि १० क्विंटल पशुखाद्य भिजले

उ. सोलापूर : सीना नदीच्या प्रकोपामुळे कित्येक कुटुंबे उघड्यावर आली. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील पाथरी येथील रूपनवर कुटुंब. तिघा भावांच्या एकत्रित कुटुंबात १७ व्यक्ती. पुराच्या पाण्याने या कुटुंबाचे सर्वस्व वाहून नेले. घरात वर्षभर पुरेल इतकी ज्वारी, गहू साठवले होते. त्याचबरोबर जनावरांसाठी दहा क्विंटल मका. पाण्याने हे धान्य भिजवले तर चारा वाहून नेला. निसर्गाच्या या कोपामुळे या कुटुंबापुढे आता १७ माणसांसोबत १६ जनावरांचा कसा सांभाळ करणार, असा प्रश्न उभा राहिला आहे..गेल्या आठवड्यात सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे तालुक्यातील सात गावांना मोठा फटका बसला. यामध्ये पाथरी गावात पुराचे पाणी घुसले होते. नदीकाठी असणाऱ्या रूपनवर कुटुंबाला याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला. त्यांच्या घराजवळ पाण्याची पातळी इतकी होती, की पाणी छतावरून वाहून गेले. पुराचा अंदाज न आल्यामुळे घरातील साहित्य बाहेर काढता आले नाही. जवळपास नऊ एकर शेती पाण्याखाली गेली. .शेतात असलेला ऊस पूर्णपणे आडवा झाला. लावलेला कांदा वाहून गेला. आठवडाभर पाण्यात राहिल्यामुळे जनावरांसाठी लावलेला चारा सडून गेला. पाणी घरात शिरल्यामुळे घरात ठेवलेले गहू, ज्वारी हे जवळपास ३० क्विंटल धान्य भिजून गेले. घरात जनावरांच्या पशुखाद्यासाठी ठेवलेली दहा क्विंटल मकाही भिजून गेली..Solapur News : दुपारी शोलापूर; तासात ६ अंशाने खाली, सायंकाळी अवकाळी.घरातील संसारोपयोगी सर्व साहित्य भिजून गेल्याने निकामी झाले आहे. बाहेर गोठ्याजवळ असणारी १ हजार कडब्याची गंजही पुराच्या पाण्याने वाहून नेली. मुरघासाच्या पिशव्या पूर्णपणे खराब झाल्या आहेत. यामुळे आता या कुटुंबासमोर जनावरांचा सांभाळ कसा करावा, असा एक प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यांच्याजवळ नऊ-दहा संकरित गायींसह एकूण १६ जनावरे आहेत..तिघा भावांचे एकत्रित कुटुंब असलेल्या रूपनवर कुटुंबातील प्रभाकर रूपनवर या घर प्रमुखासमोर आता कुटुंबातील सदस्यांचे पोट कसे भरावे व दारातील जनावरे कशी जगवावी, याची भ्रांत पडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.