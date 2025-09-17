सोलापूर

Chandani River Flood : बार्शी तालुक्यात चांदणी नदीला पूर; दुचाकी स्वारास तरुणांनी वाचविले, सोयाबीन पिकाचे नुकसान

चांदणी नदीला पूर आल्याने आगळगावसह अनेक गावाचा बार्शी तालुक्याचा संपर्क तूटला आहे.
प्रशांत काळे
बार्शी - बार्शी शहर अन् तालुक्यात मागील तीन दिवसांपासून दिवसा व रात्री मुसळधार पाऊस होत असून नदी, नाले तुडुंब भरुन वाहत आहेत ग्रामीण भागातील वाहतूक ठप्प होत असून आगळजवळ असणाऱ्या चांदणी नदी दुतढी भरुन वाहत असून पुलावरुन दुचाकीवर एक जण वाहून जात असताना उपस्थित तरुणांनी त्यास वाचवले आहे.

