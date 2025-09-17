Chandani River Flood : बार्शी तालुक्यात चांदणी नदीला पूर; दुचाकी स्वारास तरुणांनी वाचविले, सोयाबीन पिकाचे नुकसान

बार्शी - बार्शी शहर अन् तालुक्यात मागील तीन दिवसांपासून दिवसा व रात्री मुसळधार पाऊस होत असून नदी, नाले तुडुंब भरुन वाहत आहेत ग्रामीण भागातील वाहतूक ठप्प होत असून आगळजवळ असणाऱ्या चांदणी नदी दुतढी भरुन वाहत असून पुलावरुन दुचाकीवर एक जण वाहून जात असताना उपस्थित तरुणांनी त्यास वाचवले आहे..चांदणी नदीला पूर आल्याने आगळगावसह अनेक गावाचा बार्शी तालुक्याचा संपर्क तूटला आहे. बुधवार (ता. १७) रोजी दुपारी साडेचारच्या दरम्यान चांदणी नदीवरील पुलावरून एक दुचाकीस्वार बार्शीकडे जात असताना अचानक दुचाकी घसरून पूराच्या पाण्यात वाहू लागली.पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे दुचाकीसह इसम वाहत चालल्याचे दिसताच पुलावर उपस्थित असलेले शुभम गरड, रवि कोल्हे, गोट्या शिंदे व हैदर मुजावर जीवाची पर्वा न करता इसमाला नदीच्या पुरातून सुखरुप बाहेर काढले..सुरु असलेल्या पावसामुळे तालुक्यातील गौडगाव, वैराग, खांडवी, नारी आणि पांगरी मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याने हवालदील झालेला शेतकरी आता अतिवृष्टी पावसामुळे सोयाबीन पिकात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे..सोयाबीन पीक कसेबसे येण्याच्या मार्गावर असतानाच अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाला आलेला घास पावसाने हिरवल्यामुळे तालुक्यातील गौडगाव, वैराग, खांडवी, नारी आणि पांगरी मंडळातील शेतकऱ्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीची गरज आहे.तहसीलदार यांनी तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांना शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्याचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.