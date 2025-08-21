सोलापूर

Solapur Rain Update:'चंद्रभागेला पूर; पंढरपुरातील शंभर कुटुंबांचे स्थलांतर', मंदिरांना पाण्याचा वेढा; दगडीपूल, आठ बंधारे पाण्याखाली

Chandrabhaga Floods Pandharpur: बुधवारी (ता. २०) सकाळी चंद्रभागा नदीवरील जुना दगडी पूल पाण्याखाली गेला तर चंद्रभागेच्या पात्रातील भक्त पुंडिलकासह इतर मंदिरांना पाण्याने वेढा दिला आहे. रात्री ९ः३० वाजता चंद्रभागानदी सुमारे ७७ हजार ७०० क्युसेकने प्रवाहित झाली होती.
Chandrabhaga river floods Pandharpur: 100 families evacuated; temples, stone bridge and barrages surrounded by water.
Chandrabhaga river floods Pandharpur: 100 families evacuated; temples, stone bridge and barrages surrounded by water.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: भीमा आणि नीरा खोऱ्यात मागील दोन-तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. परिणामी पंढरपुरात चंद्रभागा नदीला पूर आला असून, नदीकाठच्या जवळपास शंभर कुटुंबाचे सुरक्षितस्थळी सस्थलांत करण्यात आले आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. २०) सकाळी चंद्रभागा नदीवरील जुना दगडी पूल पाण्याखाली गेला तर चंद्रभागेच्या पात्रातील भक्त पुंडिलकासह इतर मंदिरांना पाण्याने वेढा दिला आहे. रात्री ९ः३० वाजता चंद्रभागानदी सुमारे ७७ हजार ७०० क्युसेकने प्रवाहित झाली होती.

Loading content, please wait...
water
pandharpur
district
Temples
flood news
flood hit villages
maharashtra rain update
Dam Overflow
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com