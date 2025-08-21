Solapur Rain Update:'चंद्रभागेला पूर; पंढरपुरातील शंभर कुटुंबांचे स्थलांतर', मंदिरांना पाण्याचा वेढा; दगडीपूल, आठ बंधारे पाण्याखाली

पंढरपूर: भीमा आणि नीरा खोऱ्यात मागील दोन-तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. परिणामी पंढरपुरात चंद्रभागा नदीला पूर आला असून, नदीकाठच्या जवळपास शंभर कुटुंबाचे सुरक्षितस्थळी सस्थलांत करण्यात आले आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. २०) सकाळी चंद्रभागा नदीवरील जुना दगडी पूल पाण्याखाली गेला तर चंद्रभागेच्या पात्रातील भक्त पुंडिलकासह इतर मंदिरांना पाण्याने वेढा दिला आहे. रात्री ९ः३० वाजता चंद्रभागानदी सुमारे ७७ हजार ७०० क्युसेकने प्रवाहित झाली होती. .ज्येष्ठ नागरिक आक्रमक! 'डीजेमुक्त सोलापूरसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा'; डीजेग्रस्तांचा आवाज जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्तांच्या कानावर.पुणे जिल्ह्यात सुरु असलेल्या पावसामुळे उजनी धरण १०४ टक्के इतके भरले आहे. अशातच आता पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे उजनी धरण्यात येणाऱ्या पाण्याची आवक वाढली आहे. आज सायंकाळी सहा वाजता दौंड येथून एक लाख ३० हजार क्युसेक वेगाने पाणी उजनी धरणात येत होते. त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी पाटबंधारे विभागाने बुधवारी दिवसभर टप्प्याने विसर्ग वाढवत सायंकाळी सहा वाजता भीमानदीत १ लाख दहा हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यास सुरवात केली. तर वीर धरणातूनही मंगळवार रात्रीपासून ५४ हजार इतका विसर्ग सुरू आहे. संगम येथे भीमा नदीपात्रात बुधवारी सकाळी जवळपास एक लाखाहून अधिक क्युसेकने विसर्ग सुरू होता..त्यामुळे पंढरपुरात चंद्रभागानदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे. सायंकाळी भीमानदीच्या पाणी पातळीत ही मोठी वाढ झाली. त्यामुळे जुना दगडीपूल पाण्याखाली गेला आहे. तर नदी पात्रातील भक्ती पुंडलिक मंदिरासह इतर मंदिरांना पाण्याने वेढा दिला आहे. नदीच्या घाटाजळून पाणी वाहू लागले आहे. नदीच्या पैलतीरावरील इस्कॉन मंदिराचा प्रभुपाद घाट देखील पाण्याखाली गेला आहे. तर गोपाळपूर येथील विष्णूपद मंदिरातही पाणी गेले आहे..पुराचा संभाव्य धोका गृहीत धरुन नदीकाठच्या लोकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होत असल्याने अंबाबाई पटांगण, व्यास नारायण झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षीत स्थळी हालविण्याचे काम सुरू केले आहे. पाणीपातळी वाढल्याने दोन्ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे शंभरहून अधिक कुटुंबातील सुमारे ४०० हून अधिक लोकांना रायगड भवन येथे हलविण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांना पालिका आणि मंदिर समितीच्या वतीने चहा, नाष्टा आणि जेवणाची सोय करण्यात आली आहे. आज दुपारी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मण शिरसट यांनी या भागात जावून येथील लोकांशी चर्चा करून त्यांना स्थलांतर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. नदीकाठी राहणाऱ्या नागरिकांनी घरात न थांबता सुरक्षीत स्थळी स्थलांतर करावे, असे आवाहन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी केले आहे..वाहतूक बंद; सर्तकतेचा इशाराभीमा नदीला पूर आल्याने पंढरपूर तालुक्यातील आव्हे, करोळे, पिराची कुरोली, गुरसाळे, पंढरपूर, गोपाळपूर, मुंढेवाडी, पुळूज येथील आठही बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे बंधाऱ्यावरून होणारी वाहतूक बंद केली आहे. भीमानदीच्या पाणी पातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने नदीकाठच्या सर्व गावांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत..धक्कादायक! संविधान कधी स्वीकृत झाले, शिक्षकांनाच येईना! 'मंगळवेढा तालुका आश्रमशाळेत समितीने भेट देत झाडाझडती'...उजनी आणि वीर धरणातून सुमारे एक लाख ४५ हजार क्युसेक इतका विसर्ग सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे भीमा नदीकाठी पूरस्थिती निर्माण झाला आहे. पुराचा संभाव्य धोका विचारात घेऊन प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांना व तेथील रहिवाशांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पंढरपुरातील अंबाबाई आणि व्यासनारायण झोपडपट्टीमध्ये पुराचे पाणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथील शंभर कुटुंबातील सुमारे ४०० नागरिकांचे रायगड भवनात स्थलांतरित केले आहे. येथील नागरिकांची जेवणाची सोय केली आहे. नागरिकांना नदीपात्रात जाऊ नये.- सचिन इथापे, प्रांताधिकारी, पंढरपूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.