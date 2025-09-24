सोलापूर

Begumpur Flood : महापुरामुळे शिंगोली तिर्हे दरम्यान वाहतूक बंद, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाची तयारी

Solapur Manglweda Highway : बेगमपूर येथील सीना नदीवरील जुना पूल महापुरामुळे पूर्णपणे पाण्याखाली गेला, नवीन पूलावरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अश्पाक बागवान

बेगमपूर : सोलापूर मंगळवेढा राष्ट्रीय महामार्गावरील शिंगोली तिर्हे दरम्यान सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे जुना पूल पुर्णतः पाण्याखाली गेला तर रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन पुलावरील वाहतूक व्यवस्था परिस्थितीचा अंदाज पाहून तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली आहे.पुराच्या पाण्याचा विसर्ग कमी झाल्यास वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत सुरू ठेवली जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाचे अमित पांडे यांनी दिली सीना नदीवर सर्वात मोठा पूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उभा करून देखील दमदार पावसामुळे त्याही पुलावरील वाहतूक बंद ठेवावी लागली.

