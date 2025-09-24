Begumpur Flood : महापुरामुळे शिंगोली तिर्हे दरम्यान वाहतूक बंद, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाची तयारी

अश्पाक बागवान बेगमपूर : सोलापूर मंगळवेढा राष्ट्रीय महामार्गावरील शिंगोली तिर्हे दरम्यान सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे जुना पूल पुर्णतः पाण्याखाली गेला तर रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन पुलावरील वाहतूक व्यवस्था परिस्थितीचा अंदाज पाहून तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली आहे.पुराच्या पाण्याचा विसर्ग कमी झाल्यास वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत सुरू ठेवली जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाचे अमित पांडे यांनी दिली सीना नदीवर सर्वात मोठा पूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उभा करून देखील दमदार पावसामुळे त्याही पुलावरील वाहतूक बंद ठेवावी लागली. .दरम्यान परवा सोमवारी(ता.२२) सायंकाळनंतर सीना नदीच्या पाण्याचा विसर्ग मोठ्याप्रमाणावर वाढत गेल्याने जुना पूल पाण्याखाली आला होता.दरम्यान मंगळवारी दिवसभरात पाण्याची पातळी वाढत गेल्याने महामार्गावरील तिर्हे शिंगोली गावाला पाण्याने वेढा दिला. नागरिकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने प्रशासनाने तातडीने पूरग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी हलविले .काल मंगळवारी रात्री उशिरा महामार्गावरील नवीन पुलावरील जड वाहतूक कांही वेळ बंद करण्यात आली होती..Madha Flood : प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला; वाकाव येथे पुराच्या विळख्यातून नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला सुरक्षित दवाखान्यात पोहोचवले.त्यामुळे कामती व तिर्हे गावच्या दोन्हीं बाजूला वाहनांच्या लांबपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. आज दिवसभरात महापुराच्या पाण्याचा अंदाज घेऊन पुलावरील वाहतूक कमी जास्त प्रमाणात कांही वेळेकरीता एका बाजूने किंवा दोन्हीं बाजूने सुरू केली जाणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.राष्ट्रीय महामार्ग, कामती (बु) व उत्तर सोलापूर पोलीस ठाणे प्रशासनाने शिंगोली व तिर्हे गावच्या दोन्ही बाजुंनी महामार्गावर सुरक्षा यंत्रणा उभी केली आहे. वाहतूक व्यवस्था थांबविण्यासाठी मोठ्या वाहनांपेक्षा दुचाकी वाहन धारकांकडून सदर यंत्रणेला अधिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे दिसून आले.."महापूराच्या पाण्याचा अंदाज बघून तिर्हे शिंगोली दरम्यान पुलावरील वाहतूक सुरू केली जाईल.परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरिकांच्या विशेषतः वाहनचालकांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे.पाण्याची पातळी कमी झाली तरी सर्व वाहतूक एकाच वेळी सुरू न करता टप्प्याटप्प्याने सुरुवातीला एकेरी व नंतर पूर्ववत सुरू ठेवली जाईल.नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे."अमित पांडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.