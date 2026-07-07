Pandharpur Flood: महापूर आला तरी वारी चुकवणार नाही, पंढरपुरात हजारो भाविक अडकले; तरी प्रस्थान सोहळ्यास जाण्याचा निर्धार

-भारत नागणे पंढरपूर : आषाढी पालखी सोहळ्यासाठी मंगळवारी (ता. ७) संत तुकाराम महाराज, तर बुधवारी (ता. ८) संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालख्यांचे पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार आहे. या सोहळ्यासाठी राज्यभरातून वारकरी देहू व आळंदीकडे निघाले आहेत. मात्र, पुणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे इंद्रायणी नदीला महापूर आला असून, प्रशासनाने वारकऱ्यांना आळंदीकडे येऊ नये, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे हजारो भाविक पंढरपुरातच अडकून पडले आहेत. तरीही, ‘कितीही पाऊस पडला किंवा महापूर आला तरी आळंदीची वारी चुकवणार नाही, ’ असा निर्धार वारकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...आषाढी वारीचे वेध लागल्याने लाखो भाविक पंढरीकडे येत आहेत. प्रस्थान सोहळ्यासाठी दोन दिवसांपासून आळंदीकडे जाणाऱ्या भाविकांची गर्दी वाढली आहे. मराठवाडा व विदर्भातील अनेक भाविक प्रथम विठ्ठल- रुक्मिणीचे दर्शन घेऊन पुढे आळंदी व देहूकडे रवाना होतात. सोमवारी (ता. ६) पंढरपुरातही हजारो भाविकांची गर्दी झाली..दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे इंद्रायणी, भीमा व इतर नद्यांना पूर आला असून अनेक रस्ते व पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने वारकऱ्यांना आळंदी- देहूकडे न जाण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे अनेक भाविकांनी पंढरपुरातच मुक्काम केला असून, प्रशासनाने ६५ एकर परिसरात त्यांच्या निवासाची व्यवस्था केली आहे. एकीकडे आळंदीत इंद्रायणी नदी दुथडी भरून वाहत असताना, दुसरीकडे पंढरपुरात चंद्रभागा कोरडी असल्याचे विरोधाभासी चित्र पाहायला मिळत आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rपुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे रस्ते बंद झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही पंढरपुरात अडकलो आहोत. पण काहीही झाले तरी आम्ही आळंदीला जाणारच. महापूर आला किंवा पाऊस झाला तरी आळंदीची वारी चुकू देणार नाही. पांडुरंगाने हे संकट दूर करून वारी पूर्ण होऊ द्यावी, हीच प्रार्थना आहे. - बाळासाहेब गडदे, भाविक, जालना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.