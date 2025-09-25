सोलापूर

Mohol Heavy Rain : मोहोळ तालुक्यातील पंधराशे घरांचे नुकसान; तर 11 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र बाधीत

मोहोळ तालुक्यातून वाहणाऱ्या सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा, गावातील व शेतातील घरांचे व जमिनींचे मोठे नुकसान झाले आहे.
mohol heavy rain

mohol heavy rain

sakal

राजकुमार शहा
मोहोळ - मोहोळ तालुक्यातून वाहणाऱ्या सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा, गावातील व शेतातील घरांचे व जमिनींचे मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्वामुळे शेतकरी पुन्हा दहा वर्षे मागे गेला आहे. जगण्याचा संघर्ष अत्यंत कठीण झाला असून, शेतकऱ्याला प्रशासनाने जरी मदत केली तरीही तो सावरायला किमान 10 वर्षाचा कालावधी जाणार आहे.

rain
Farmer
mohol
Agriculture Loss
flood news
Damaged Crops
