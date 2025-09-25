Mohol Heavy Rain : मोहोळ तालुक्यातील पंधराशे घरांचे नुकसान; तर 11 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र बाधीत

मोहोळ - मोहोळ तालुक्यातून वाहणाऱ्या सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा, गावातील व शेतातील घरांचे व जमिनींचे मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्वामुळे शेतकरी पुन्हा दहा वर्षे मागे गेला आहे. जगण्याचा संघर्ष अत्यंत कठीण झाला असून, शेतकऱ्याला प्रशासनाने जरी मदत केली तरीही तो सावरायला किमान 10 वर्षाचा कालावधी जाणार आहे..पाणी पूर्ण ओसरे पर्यंत प्रत्यक्षात किती नुकसान झाले आहे याची आकडेवारी मिळायला उशीर लागणार आहे. दरम्यान प्रशासनाच्या अंदाजित आकडेवारी नुसार 25 गावातील 1 हजार 483 घरांचे, 20 शाळांचे व 11 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. मात्र जमिनी किती व कशा वाहून गेल्या ते प्रत्यक्ष पाणी कमी झाल्या शिवाय समजणार नाही..या संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी अविचल महाडिक यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, तालुक्यातील 20 शाळांचे नुकसान झाले आहे. त्यात शैक्षणिक व शालेय साहित्य, पोषण आहार, त्यात गहू, तांदूळ व इतर स्वयंपाकाचे साहित्य यांचा समावेश आहे.अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे गटशिक्षणाधिकारी महाडिक यांनी पूर परिस्थितीच्या अंदाजा नुसार सर्व शालेय अभिलेखात महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या रजिस्टर नंबर एक ज्यामधून शाळांचे दाखले दिले जातात ती सुरक्षित स्थळी हलविण्याच्या सूचना प्रत्येक मुख्याध्यापकाला दिल्या होत्या. त्यांनी तातडीने त्याची अंमलबजावणी केल्याने मोठा धोका टाळला आहे. सध्या पाणी कमी होऊ लागले आहे. त्यानुसार प्रत्येक मुख्याध्यापकाला त्यांचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे..गटविकास अधिकारी विवेक जमदाडे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, तालुक्यातील 25 गावातील 1 हजार 483 घरांचे नुकसान झाले आहे. त्यात संसार उपयोगी साहित्य, भांडी, गहू, ज्वारी, पशुखाद्य, कपडे यांचा समावेश आहे. दरम्यान पाण्यामुळे अनेक घरांच्या भिंती कमकुवत झाल्या आहेत. ज्या जास्तच कमकुवत आहेत त्या घराची एका बाजूची भिंत पडली आहे. जी घरे खड्ड्यात आहेत त्यावरील पत्रे वाहून गेले आहेत..तालुका कृषी अधिकारी हर्षद निगडे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, तालुक्यातील तूर, सोयाबीन, उडीद, मका, कांदा, भाजीपाला ऊस या पिकांचे 11 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. मात्र पाणी पूर्ण कमी झाल्या शिवाय कुणाची किती जमीन खरडून वाहून गेली हे आताच सांगता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले..या गावातील शाळा झाल्या बाधीत -बोपले, घाटणे, साठे वस्ती, पवार वस्ती, डिकसळ, आष्टे, भोयरे, शिरापूर, विरवडे खुर्द, लांबोटी, साबळेवाडी, शिंगोली, तरटगाव, पीरटाकळी ,घोडके वस्ती, मलिकपेठ, कोळेगाव, रामहिंगणी, मुंडेवाडी व नांदगाव.या गावातील घरे झाली बाधीत -अर्जुनसोंड, आष्टे, भोयरे, बोपले, एकुरके, गलंद-पासलेवाडी, घाटणे, कामती खुर्द, कोळेगाव, लांबोटी, मलिकपेठ, मुंडेवाडी, नरखेड, पोफळी, राम हिंगणी, सावळेश्वर, शिंगोली, तरटगाव, शिरापूर, विरवडे बुद्रुक, विरवडे खुर्द, वडवळ, वाळुज, डिकसळ, नांदगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.