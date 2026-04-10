Solapur News: महसूलवाढ अन् शून्य थकबाकीवर भर द्या; महावितरणचे संचालक राजेंद्र पवार यांचे निर्देश, सोलापुरात आढावा बैठक!

सोलापूर : वीज क्षेत्रात कालच्या कामगिरीवर आज तग धरणे शक्य नसल्याने चालू आर्थिक वर्षात 'तत्पर ग्राहकसेवा', 'महसूलवाढ' आणि 'शून्य थकबाकी' या त्रिसूत्रीला प्राधान्य देत सातत्यपूर्ण कामगिरी करावी, असे निर्देश महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांनी दिले..बुधवारी (ता. ८) येथे झालेल्या बैठकीत सोलापूर मंडलातील विभाग व उपविभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी बारामती परिमंडलाचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर आणि सोलापूर मंडलाचे अधीक्षक अभियंता सुनील माने उपस्थित होते. .राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात सकारात्मक व लोकाभिमुख बदल होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे वीज क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलत असल्याचे पवार यांनी सांगितले. ग्राहकांना तत्पर व दर्जेदार सेवा देण्याबरोबरच महसूल वाढवणे आणि थकबाकी शून्यावर आणण्यावर भर द्यावा. तसेच कार्यालयीन कामकाज अधिक गतिमान व प्रभावी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..वार्षिक गुणगौरव सोहळ्यात मंडलातील उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या कार्यालये व अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. उपकार्यकारी अभियंता आशिष खेडीकर व व्यवस्थापक (मानव संसाधन) मृदुला पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले, तर कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) संपत गावडे यांनी आभार मानले..मंडलांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरीचा गौरव- पंढरपूर विभाग कार्यालय- मंगळवेढा उपविभाग (प्रथम)- अक्कलकोट २ (द्वितीय)- नातेपुते उपविभाग (तृतीय)- तीन उत्कृष्ट शाखा अधिकाऱ्यांचा गौरव