Sangameshwar Temple: धुळखात पडलेल्या अभिलेखास नवजीवन; कुडल-संगम येथील संगमेश्वर मंदिरात शिलालेखाचे जतन संवर्धन!

सोलापूर : कुडल-संगम (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील संगमेश्वर मंदिरात अनेक वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या हेळ्ळे कन्नड भाषेतील शिलालेखाचे पुरातत्त्व विभागाने संवर्धन केले आहे. एसएस पद्धतीच्या पीन बसवून उभा करण्यात आला आहे..कुडल-संगम येथील प्राचीन संगमेश्वर मंदिराचा पुरातत्त्व विभागाकडून जीर्णोद्धार सुरू आहे. या मंदिराच्या आवारात दुर्लक्षित अवस्थेत एक कन्नड शिलालेख पडून होता. हा शिलालेख एकाच दगडावर दोन वेगवेगळ्या कालखंडात वेगवेगळ्या राजाने कोरलेला होता. ही अखंड शीळा जमिनीवर पडून तुटलेल्या अवस्थेत पडून होती. या ऐतिहासिक अभिलेखास पुरातत्त्व विभागाने जतन संवर्धनाच्या प्रक्रियेतून नव्याने उभे केले आहे. तुटलेल्या दोन भागांना एसएस पिनद्वारे सुरक्षितपणे जोडून संरचनात्मक मजबुती देण्यात आली आणि नंतर तो मंदिराच्या भिंतीलगत उभा बसविण्यात आला आहे..या शिलालेखाचे जतन म्हणजे केवळ दगड उभा करण्याचा प्रयत्न नाही, तर आपल्या इतिहासाला पुन्हा मानाचे स्थान देण्याचा संकल्प आहे. इतिहास जतन करणे ही केवळ शासकीय जबाबदारी नसून समाजाची सामूहिक कर्तव्यभावना आहे.- विलास वाहणे, संचालक, पुरातत्त्व विभाग, पुणे.एसएस पिनिंग म्हणजे कायभारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग तुटलेल्या शिलालेखांना जोडण्यासाठी ''पिनिंग'' या तांत्रिक प्रक्रियेचा वापर करतो. यामध्ये प्रामुख्याने स्टेनलेस स्टील (एसएस) पिन वापरल्या जातात. या पिन गंजरोधक असतात आणि दगडाच्या वजनाला आधार देऊ शकतात. शिलालेखाच्या तुटलेल्या दोन्ही बाजूंना समोरासमोर अचूक मोजमाप घेऊन ड्रिलिंग केले जाते. या छिद्रांमध्ये योग्य आकाराच्या स्टेनलेस स्टीलच्या पिन घातल्या जातात. यामुळे तुटलेल्या तुकड्यांना अंतर्गत मजबुती मिळते. तुकडे कायमस्वरूपी जोडण्यासाठी एपॉक्सी रेझिन किंवा विशेष दगडी डिंकाचा वापर केला जातो. शिलालेखाच्या धुळीमध्ये हे रेझिन मिसळून सांधे भरले जातात. दुरुस्तीनंतर पिन बाहेरून दिसत नाही.