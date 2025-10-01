सोलापूर

Babanrao Shinde : हृदयरोपण शस्त्रक्रिया झाल्यानंतरही माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी अमेरिकेतून केले पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे नियोजन

माजी आमदार शिंदे यांना भीमा सीना जोडकालव्याचे जनक असे म्हणतात. आज त्याच कोरड्या सीना नदीकाठी महापुरा आलेला आहे.
माढा - अमेरिकेत हृदयरोपण शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली अमेरिकेतच थांबलेले तीस वर्षे माढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राहिलेल्या माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना व बबनरावजी शुगर कारखान्याच्यावतीने पूरग्रस्तांसाठी सुरू केलेल्या निवारा केंद्रातील भोजन व इतर व्यवस्थेबाबत माहिती घेऊन अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. पूरग्रस्तांसाठी केलेल्या उपाययोजनांवरती त्यांनी अमेरिकेतूनही लक्ष ठेवले.

