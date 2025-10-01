Babanrao Shinde : हृदयरोपण शस्त्रक्रिया झाल्यानंतरही माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी अमेरिकेतून केले पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे नियोजन

माढा - अमेरिकेत हृदयरोपण शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली अमेरिकेतच थांबलेले तीस वर्षे माढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राहिलेल्या माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना व बबनरावजी शुगर कारखान्याच्यावतीने पूरग्रस्तांसाठी सुरू केलेल्या निवारा केंद्रातील भोजन व इतर व्यवस्थेबाबत माहिती घेऊन अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. पूरग्रस्तांसाठी केलेल्या उपाययोजनांवरती त्यांनी अमेरिकेतूनही लक्ष ठेवले..ज्या सीना नदीकाठी दुष्काळ होता. सीना नदीकाठाला सुजलाम सुफलाम बनवण्यासाठी १९९५ च्या युती शासनाच्या काळात मंत्रिपदाचा त्याग करत भीमा सीना जोड कालवा माजी आमदार शिंदे यांच्या प्रयत्नाने सुरू झाला.माजी आमदार शिंदे यांना भीमा सीना जोडकालव्याचे जनक असे म्हणतात. आज त्याच कोरड्या सीना नदीकाठी महापुरा आलेला आहे. एकेकाळी सीना काठचा दुष्काळ हटविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या माजी आमदार शिंदे यांना आता महापुरात अडकलेल्या पुरग्रस्तांसाठी काम करावे लागत आहे..केवड (ता. माढा) येथील बबनरावजी शिंदे कारखाना व पिंपळनेर (ता. माढा) विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याने माढा तालुक्यातील सीना नदीस आलेल्या पुरामुळे स्थलांतरित झालेल्या आठरा गावांतील पूरग्रस्तांची निवारा, दोन वेळचे जेवण, नाश्ता, चहा यासारख्या सर्व सुविधा दिल्या आहेत. प्रणिता शिंदे यांनी गावोगावी भेटी देत पूरग्रस्तांची विचारपूस केली.या दोन्ही कारखान्यांनी पूरग्रस्त गावातील लोकांना व निवारा केंद्रात असलेल्या स्थलांतरित पुरग्रस्तांना सुरक्षित निवाऱ्याची व्यवस्था, सकाळ व संध्याकाळ चहाची सोय, सकाळी नाश्ता, सकाळ व संध्याकाळ दोन वेळचे जेवण, गरम पाण्याच्या, अंघोळ, औषधोपचार सुविधा केली आहे..पूरग्रस्त सर्व गावातील लोकांना या दोन्ही कारखान्यांनी या सुविधा पुरविल्या. यासाठी दोन्ही कारखान्याची कर्मचारी वर्ग, आर्या पब्लिक स्कूलमधील शिक्षक, आर्या कृषी महाविद्यालयातील व कॉलेज ऑफ फार्मसीमधील प्राध्यापक व विद्यार्थी यांनी स्वयंसेवक म्हणून काम पाहिले.माझी सभापती विक्रमसिंह शिंदे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रणिता शिंदे, कृष्णा शिंदे यांनी विविध निवारा केंद्रांना व गावोगावी जाऊन भेटी दिल्या व पूरग्रस्तांची विचारपूस केली. माजी आमदार बबनराव शिंदे व जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजीतसिंह शिंदे यांनी अमेरिकेतून या कामासाठी दूरध्वनी वरून मार्गदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.