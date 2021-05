"झेडपीतील लकवा मारलेल्या हातांना "पाकीट'रूपी औषध मिळालं की फायलींवर तत्काळ सह्या होतात !'

सोलापूर : जिल्हा परिषदेत (Solapur Zilha Parishad) भ्रष्टाचार (Curruption) बोकाळला असून, अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार होत आहे. अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या हाताला लकवा मारला गेला आहे. लकवा मारलेल्या हातांना "पाकीट'रूपी औषध मिळाले की तत्काळ फायलींवर सह्या होत असल्याचा आरोप माजी आमदार राजन पाटील (Former MLA Rajan Patil) यांनी केला आहे. (Former MLA Rajan Patil said that files are not signed in the Zilla Parishad without payment)

माजी आमदार राजन पाटील म्हणाले, संपूर्ण जिल्ह्यात कोरोनाचे संकट वाढले आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांना काय करावे काहीच कळत नाही. गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनामुळे रोजगार बुडाला. त्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे. अशा काळात खुर्चीला चिकटलेले अधिकारी आणि पदाधिकारी मात्र सर्वसामान्यांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून आपल्याच झोळ्या भरून घेण्याचे काम मात्र नेटकेपणाने करीत आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध होत आहे. परंतु वेळेत कामे करून विकासाला गती देण्याच्या बाबतीत जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

विकास कामांच्या फायली पैशासाठी अडविल्या जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे जिल्ह्यातील मानाचे पद आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी लक्ष देऊन विकासाला गती देण्याची आवश्‍यकता आहे. असे असताना देखील अध्यक्षांबरोबरच प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांच्याही हाताला लकवा मारला गेला आहे. अनेक महत्त्वाच्या विकासकामांच्या फायलींवर वेळेवर सह्या होत नाहीत. लकवा मारलेल्या हातांना औषधरूपी पाकिटं मिळाली की तत्काळ फायलींवर सह्या होतात, असा आरोप राजन पाटील यांनी केला आहे.