By

सोलापूर : कोरोना (Covid-19) काळात अनेकांची नोकरी गेली. अनेक सुशिक्षित तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत. दुसरीकडे, अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असे सावज शोधून सायबर गुन्हेगार त्यांना आमिषेच्या जाळ्यात ओढू लागले आहेत. जानेवारी ते 16 मे 2021 या काळात शहरातील 60 जणांची तब्बल 14 लाख 51 हजार 521 रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. (Fourteen and a half lakh online fraud of youth in Solapur city)

हेही वाचा: लॉकडाउनचा पुढील टप्पा 15 जूनपर्यंत? मृत्यूदराने वाढविली चिंता

तुम्हाला नोकरी हवी आहे का, तुमची जॉबसाठी निवड झाली असून प्रशिक्षणासाठी एवढे पैसे ऑनलाइन भरा, तुम्हाला कर्ज हवे आहे का, तुमच्या विम्याचा हप्ता थकला आहे, तुम्ही लकी ड्रॉमध्ये विजेते ठरले असून तुमचे बक्षीस घेण्यासाठी एवढे पैसे भरा... अशा प्रकारची वेगवेगळी आमिषे दाखवून ज्येष्ठ नागरिक, तरुण व नोकरदारांची फसवणूक केली जात आहे. तत्पूर्वी, त्यांच्या मोबाईलवर मेसेज पाठवून अथवा कॉल करून त्यांच्या बॅंकेबद्दलची माहिती घेतली जात आहे. गरजेपोटी काहीजण आमिषेला बळी पडले असून, त्यांना सायबर गुन्हेगारांनी जबर दणका दिला आहे.

हेही वाचा: रुग्णसंख्या घटल्याने कोव्हिड केअर सेंटर्स बंद !

त्यांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी शहर पोलिस शाखेतील सायबर सेलकडे धाव घेतली आहे. दुसरीकडे, अनेकजण आपण एवढे शिकूनही फसवणूक झाल्याचे लोकांना समजायला नको म्हणून गप्पच बसल्याचेही समोर आले आहे. अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील एका तरुणाला नोकरीसाठी निवड झाल्याचे सांगून 12 हजाराला गंडविल्याचीही घटना काही दिवसांपूर्वी घडली. मात्र, त्या तरुणाने पालकांच्या परस्पर ऑनलाइन रक्‍कम समोरील व्यक्‍तीला पाठविली होती. त्याची माहिती झाल्यावर पालक ओरडतील म्हणून पोलिसांत धाव घेतली नाही.

कोरोना काळात बहुतांश तरुणांचा जॉब गेला. अनेकजण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकांना आर्थिक चणचण भासत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर असे तरुण, ज्येष्ठ नागरिक, नोकदार ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडू लागले आहेत. मोबाईलवर आलेला कॉल अथवा मेसेज, लिंकबाबत खबरदारी घ्यावी.

- विसेंद्रसिंग बायस, पोलिस उपनिरीक्षक, सायबर सेल

जानेवारी 2021 नंतरची फसवणूक

तक्रारीचे एकूण अर्ज : 60

फसवणुकीची रक्‍कम : 14,51,521

पोलिसांकडून वसुली : 16,160