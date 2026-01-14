Solapur News: गाडीत दोरीने गळा आवळला, कोयत्यानं वार; ताम्हिणी घाटात २२ वर्षीय तरुणाचा मित्रांनीच केला खून, धक्कादायक कारण समोर..

कुर्डू: चोभेपिंपरी (ता. माढा) येथील २२ वर्षीय युवकाचा पैशाच्या कारणावरून मित्रांनीच निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मृत आदित्य गणेश भगत (वय २२, रा. साई रेसिडेन्सी, फ्लॅट नं. १०५, सेक्टर ०७, इंद्रायणी नगर, भोसरी, पुणे) हा तरूण मूळचा माढा तालुक्यातील चोभेपिंपरीचा आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.मृत आदित्य त्याच्या तीन मित्रांसह चारचाकीतून (एमएच १२ एक्सएम ९४४८) पुण्याहून ताम्हिणी घाटमार्गे महाबळेश्वर येथे फिरायला निघाला होता. पैशांच्या वादातून मित्रांनी आदित्यचा गाडीतच दोरीने गळा आवळून खून केला..त्यानंतर जवळील सणसवाडीच्या (जि. रायगड) हद्दीत कोयत्याने डोके, गळा व हातावर वार केल्याचे माणगांव पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी अनिकेत महेश वाघमारे (वय २६, रा. हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे) व तुषार उर्फ सोन्या शरद पोटोळे (वय २४, रा. कर्वे नगर, पुणे) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.तिसरा संशयित आरोपी प्रज्वल उर्फ सोन्या संतोष हंबीर (रा. वारजे माळवाडी) हा फरार आहे. आदित्य चार-पाच वर्षांपासून दोन चारचाकी गाड्या कंपनीत भाड्याने लावून व्यवसाय करत होता. काही वर्षांपूर्वी आदित्य कुटुंबासह पुण्यात राहायला गेला होता. त्याच्या खुनाची वार्ता गावात समजली. सोमवारी (ता. १२) रात्री उशिरा चोभेपिंपरी या त्याच्या मूळ गावी आदित्यवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.