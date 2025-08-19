सोलापूर

World Photography Day : वडिलांचा विरोध पत्करून सुरु केली फोटोग्राफी; आज आहे यशस्वी फोटोग्राफर ते फोटो लॅब मालक

केवळ छंद म्हणून ग्रामीण भागात फोटोग्राफी व्यवसाय सुरू केला.
sharad sakhare
sharad sakharesakal
हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - केवळ छंद म्हणून ग्रामीण भागात फोटोग्राफी व्यवसाय सुरू केला. फोटोग्राफीत यशस्वी व्हायचे ही जिद्द मनात ठेवत स्वतःची फोटो प्रिंटिंग मशीन खरेदी करून डिजिटल जमान्यातही फोटोग्राफी व्यवसायात स्थिरवण्याचा प्रयत्न तालुक्यातील भाळवणी येथील शरद साखरे या उत्साही तरुणांनी केला.

Loading content, please wait...
mangalwedha
Photographer
Journey
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com