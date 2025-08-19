World Photography Day : वडिलांचा विरोध पत्करून सुरु केली फोटोग्राफी; आज आहे यशस्वी फोटोग्राफर ते फोटो लॅब मालक

मंगळवेढा - केवळ छंद म्हणून ग्रामीण भागात फोटोग्राफी व्यवसाय सुरू केला. फोटोग्राफीत यशस्वी व्हायचे ही जिद्द मनात ठेवत स्वतःची फोटो प्रिंटिंग मशीन खरेदी करून डिजिटल जमान्यातही फोटोग्राफी व्यवसायात स्थिरवण्याचा प्रयत्न तालुक्यातील भाळवणी येथील शरद साखरे या उत्साही तरुणांनी केला..तालुक्यातील भाळवणी सारख्या ग्रामीण आणि रोजगारासाठी स्थलांतर करणाय्रा गावात शिक्षक असलेल्या वडीलाने मुलांनी शिकून नोकरी करावी अशी इच्छा होती. त्याला छेद देत, ग्रामीण भागातच माध्यमिक शिक्षण पुर्ण झाल्यावर मंगळवेढयाच्या दामाजी महाविद्यालयात शिक्षण घेतले. त्याचवेळी फोटोग्राफी इच्छा मनाला भावली..बारावी संपताच गावात जनरल स्टोअर्सचे दुकान सुरु केले. यातून पुढे किराणा दुकान सुरु केले. ग्रामीण व्यवसायाबरोबर मंगळवेढयाच्या श्रध्दा सबुरी पतसंस्थेमध्ये पिग्मी एजंट म्हणून काम केले. याचवेळी मनात फोटोग्राफी छंद मात्र जागा सोडायला तयार नव्हता. एक कॅमेरा घेवून फोटोग्राफी सुरु केली.सुरुवातीच्या काळात ब्लॅक अँड व्हाईट चे फोटो काढून दिले जायचे. परंतु ग्राहक अर्जट फोटो मागत असल्यामुळे एका फोटोसाठी रोल खराब होत असे. पण ते काढलेले फोटो धुण्यासाठी पंढरपूरला जावे लागत होते. अशातच फोटोचा स्टुडीओ घरात सुरु केला. पण या व्यवसायातील भविष्याचा शोध घेत हा व्यवसाय मंगळवेढयात सुरु करण्याचा संकल्प केला..बसस्थानकाशेजारील कृषी उदयोग संघाच्या व्यापारी गाळयात मित्र मंडळी व अक्षर वर्ल्ड परिवाराच्या माध्यमातून छोट्याश्या जागेत फोटोग्राफीचा व्यवसाय सुरु केला. यातून मंगळवेढयातील फोटोग्राफरचा पंढरपूर जाण्यासाठी होणारा खर्च आणि वेळ वाचावा म्हणून अद्ययावत फोटो देण्यासाठी मशिन खरेदी करून फोटो लॅब सुरु केली.12 वर्षात या व्यवसायात वेगवेगळे बदल स्विकारून चांगला जम बसला. फोटोग्राफी नव्याने झालेले बदल स्वीकारून त्यासाठी आवश्यक असणारी मशिनरी परदेशातील घेऊन ह्या व्यवसायाला आकार देण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी पत्नी अनिता व मुलाचे सहकार्य लाभले. एक रुपयाच्या प्रिटींग पासून ते एक हजार रुपयाचे प्रिटींग काढल्यामुळे आय.एस.ओ. प्राप्त केलेली पाहिली लॅब ठरली..मोबाईलच्या जमान्यामध्ये हा व्यवसाय वेगवेगळे बदल करून सुरू ठेवला, यातून अनेकांच्या हाताला काम देण्याचा देखील प्रयत्न केला. जिल्ह्यातील आधुनिक व अत्याधुनिक अशी प्रिंटिंग लॅब व एक महिन्याच्या बाळापासून वयस्कर माणसापर्यंतचा फोटोग्राफी मॉल उभा करण्याचा मानस आहे.- शरद साखरे, नागेश फोटोवाला, मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.