inspiring Political Story: संघर्षाची शिदोरी! तळ हाताच्या फोडासारखं जपलेल्या आईला पोरांनी केलं नगरसेवक, राजकीय प्रवास थक्क करणारा...

Mother Sacrifice Behind Successful political career :आईच्या कष्टांची परतफेड: मुलांनी नगरसेवक बनवून दिला विजयाचा गुलाल
A Mother’s Tears, A Son’s Triumph: An Unforgettable Political Story

A Mother’s Tears, A Son’s Triumph: An Unforgettable Political Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : आईने रोजंदारीचे कष्ट करून आपल्या दोन मुलांना शिक्षण देत जगण्यासाठी उभा केले. मुलांनी ही त्या उपकाराची परतफेड करत नगरपालिका निवडणूकीत आईला नगरसेवक करून तिच्यावर गुलाल टाकण्याचे काम मित्राच्या व शिवप्रतिष्ठान ग्रुपच्या मदतीने करून दाखवले.

