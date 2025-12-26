inspiring Political Story: संघर्षाची शिदोरी! तळ हाताच्या फोडासारखं जपलेल्या आईला पोरांनी केलं नगरसेवक, राजकीय प्रवास थक्क करणारा...

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : आईने रोजंदारीचे कष्ट करून आपल्या दोन मुलांना शिक्षण देत जगण्यासाठी उभा केले. मुलांनी ही त्या उपकाराची परतफेड करत नगरपालिका निवडणूकीत आईला नगरसेवक करून तिच्यावर गुलाल टाकण्याचे काम मित्राच्या व शिवप्रतिष्ठान ग्रुपच्या मदतीने करून दाखवले..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?. नुकत्याच झालेल्या गरपालिका निवडणूक तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीकडून उमेदवारी निश्चित करताना प्रभाग दोनमधून नागर लहू गोवे या विजयी झाल्या. त्या त्यांची पती लहू गोवे यांचा दामाजी चौकात पान टपरीचा व्यवसाय होता. कालांतराने हा व्यवसाय आर्थिक व आजारपणामुळे बंद झाला. परंतु दोन मुलासाठी आई नागर गोवेनी शेतात मजुरी करून मुलांना त्याच्या आयुष्यात उभा करण्याचा धाडसी निर्णय घेत कष्ट सुरूच ठेवले. एकाला खेळाच्या साहित्य विक्रीचे दुकान टाकून देण्यासाठी योगदान दिले..तर दुसऱ्या मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित केले. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी निश्चित करताना प्रभाग 2 मध्ये नागर गोवे यांची उमेदवारी आर्थिक क्षमता नसताना देखील केवळ मुलगा प्रविण गोवे याचा असलेला जनसंपर्क बघून निश्चित केली. त्यामध्ये भगीरथ भालके यांनी प्रमुख भूमिका बजावली. सिद्धेश्वर अवताडे यांच्या पुढाकारातून सोबतीला प्रमोद सावंजी तरुण मुलाला सोबत जोडले..मुलाचा जनसंपर्क व आईसाठीची धडपड पाहून त्याच्या 22 मित्रमंडळींनी त्यांना आर्थिक मदत केली. पराभव झाला तर खचून जायचं नाही एका मित्राने मोठी रक्कम देताना सांगितले. पडला तर ति रक्कम मागत नाही आला तर तुझ्या सोयीने परत दे या नियोजनातून प्रचार यंत्रणा हाताळली प्रभाग दोन मध्ये 2890 इतक्या मतदाराशी दररोज संपर्क ठेवला..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....काही मित्रांनी मतदारांसाठी चहा पाणी केले तर काही मित्रांनी मतदारांना जेवण इतर खर्च देत नागर गोवे यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. त्यात ते मित्र देखील यशस्वी ठरले. आईच्या कष्टाची आणि मित्रांच्या प्रयत्नांनी सार्थक होत नागर गोवे या प्रभाग दोनमधून नगरसेवक म्हणून विजयी झाल्या. शेवटी विजयाचा गुलाल अंगावर पडल्यामुळे शहरांमध्ये या अनोख्या विजयाची चर्चा होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.