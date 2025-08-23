Solapur News: रहाटेवाडी-तामदर्डी पूल बांधकामासाठी कोटी ६ कोटी ५० लाख निधी मंजूर, जनतेच्या मागणीला यश

सलगर बुद्रुक : अनेक वर्षांपासून बांधकामाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहाटेवाडी-तामदर्डी पूल बांधकामासाठी पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समाधान आवताडे यांच्या प्रयत्नांतून ६ कोटी ५० लाख निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती जनसंपर्क कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. सदर पूल निर्माण होण्यासाठी रहाटेवाडी, तामदर्डी, तांडोर, सिद्धापूर तसेच या भागातील आसपासच्या गावातील नागरिकांनी गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून आपल्या मागणीचा रेटा लावून धरला होता..वास्तविक पाहता या पूलाअभावी या भागातील शाळकरी विद्यार्थी, नागरिक, छोटे-मोठे व्यापारी तसेच शेतकरी यांना ये-जा करताना मोठी कसरत करावी लागत होती. या पूलाची सुविधा नसल्यामुळे पावसाळी दिवसांमध्ये शाळेतील विद्यार्थ्यांना व इतर प्रवाशांना घेण्यासाठी येणाऱ्या एस.टीला या भागामध्ये पोहचवण्यासाठी चालकाला व प्रवाशांना अक्षरश: जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत होता..Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सवासाठी पालिकेची जय्यत तयारी; आयुक्तांकडून महत्त्वाच्या सूचना जारी .पूल नसल्यामुळे या धरण-ओढ्यातील पाणी पाण्याचा निचरा होऊन या भागातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी क्षारपट झाले आहेत. त्याचबरोबर अनेकांच्या शेतातील उभ्या पिकांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हा पूल झाल्याशिवाय आम्ही कोणत्याही निवडणुकांमध्ये मतदान करणार नाही अशी भूमिका घेऊन या भागातील जनतेने विविध निवडणुकांवरती बहिष्कार सुद्धा टाकला होता. त्याचबरोबर या कामासाठी अनेक जन आंदोलने सुद्धा उभारली गेली होती..या सर्व बाबींचा विचार करून मतदार संघाचे आमदार समाधान आवताडे यांनी जनमागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन या पुलाच्या उभारणीसाठी शासनाकडून भरीव असा निधी मंजूर केला आहे. आमदार आवताडे यांच्या प्रयत्नातून साकार होत असलेल्या पुलामुळे या भागातील दळणवळण व्यवस्था त्याचबरोबर दैनंदिन जीवनमान आणखी सुखकर आणि सुलभ होण्याच्या अशा पल्लवीत झाल्या आहेत..सगळेच नाही फक्त...; कोणते पक्षी V आकारात उडतात? उत्तर वाचून व्हाल थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.