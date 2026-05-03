Solapur Triple Murder: अंत्यसंस्काराचा पेच! माहेरच्या नातेवाइकांशी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा, बारवीचा निकाल पाहण्याचे नव्हते भाग्य..

सोलापूर : बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील तिहेरी हत्याकांडाने जिल्हा हादरला असून मृतांवर अंत्यसंस्कार कोण करणार, याबाबत मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील संशयित आरोपी हा महिलेचा दीरच असल्याने, तसेच पती व दुसरा दीर यांचे यापूर्वीच निधन झालेले असल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलेच्या माहेरच्या नातेवाईकांशी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती..संपत्तीच्या वादातून दिरानेच आपल्या भावाच्या संसारावर तलवारीने घाव घालत वहिनी, पुतणी आणि पुतण्याचा जीव घेतला आहे. या हत्याकांडात मृत्यू पावलेल्या गायत्री सुधाकर मस्के यांचे आईवडील हयात नाहीत. दुसरीकडे भाऊ आणि इतर नातेवाईक सक्षम नाहीत. उमरगा तालुक्यातील चंडकापूर येथील माहेराकडील ग्रामस्थ सायंकाळी उशिरा बोरामणीत दाखल झाले. त्यांनी पोलिस प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर सायंकाळी ७ च्या सुमारास पोलिसांच्या कामकाजाला गती आली. .तोपर्यंत मध्यरात्री झालेल्या या घटनेतील मृतदेह छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. बोरामणी गावातील अगदी बोटावर मोजण्याइतकेच ग्रामस्थ येथे होते. मस्के कुटुंबात आता संशयित आरोपीचा मुलगा हा एकटाच राहिल्याने अत्यंविधी कोणाच्या हस्ते करायचा याबाबत ग्रामस्थांनी मृत महिलेच्या नातेवाईकांशी चर्चा करूनच ठरविण्यात येईल असा निर्णय घेतला. शवविच्छेदन होऊन मृतदेह ताब्यात मिळण्यास आता रविवारी दुपार होणार असून त्यानंतरच अंत्यसंस्कार होतील, असे बोरामणीतील ग्रामस्थांनी सांगितले..छायाचित्रे पाहून अनेकांची हळहळपतीच्या निधनानंतर मृत गायत्री मस्के या दोन्ही लेकरांसह कष्टाने संसार करत होत्या. कुटुंबप्रमुख पतीच्या निधनानंतर आपल्या लेकरांना सांभाळण्यासाठी गायत्री संघर्षमय जीवन जगत होत्या. मुलगी प्रिया मस्के आणि मुलगा शिवराज मस्के हेही नेटाने अभ्यास करत बारावी व दहावीपर्यंत पोचले होते. शनिवारी या कुटुंबाची हत्या झाल्याचे वृत्त समाज माध्यमातून मुलांच्या छायाचित्रासह व्हायरल होताच मुलांची छायाचित्रे पाहून अनेकांच्या हृदयात कालवाकालव झाली..योगायोग की आणखी काही...तिहेरी हत्याकांडाच्या रात्री त्या घरात मृत तिघे आणि संशयित मारेकरी शंकर मस्के हे चौघेच होते. हा योगायोग होती की पूर्वनियोजित कट याची चर्चा आता गावकर्यांमध्ये सुरू आहे. घटनेच्या रात्री तीनही बंगल्यांत मिळून फक्त चौघेच कसे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शंकर मस्के यांची पत्नी व मुलगी लग्नकार्यासाठी बाहेरगावी गेल्या होत्या. नेहमी घरी असणारी आई कस्तुरा मस्के या श्राद्धाच्या कार्यक्रमासाठी सोलापूरला आल्या होत्या तर लहान भावजयी या आपल्या तीनही मुलींसह लातूरला होत्या. विशेष म्हणजे शनिवारी सकाळीच शंकर मस्के यांचा मेहुणा सूरज मोरे हा सकाळी ८ वाजता उमरगाहून (तलमोड) आला होता. या सगळ्या घटना या योगायोग होत्या की आणखी काही, याचा तपास करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर असणार आहे. संशयित शंकर मस्के यांचे महामार्गालगत हॉटेल आहे..रोज सकाळी ८ च्या आधी सुरू होणारे हे हॉटेल शनिवारी १२ वाजले तरी बंद कसे? हॉटेलमधील वस्ताद याला दुपारी १२ वाजेपर्यंत या घटनेबद्दल काहीच माहिती नव्हती. जेव्हा की आरोपीचा मेहुणा सूरज मोरे हा सकाळी ८ वाजताच ८० किलोमीटर दूर असलेल्या आपल्या गावाहून हॉटेलात आला होता. सकाळी ९.३० वाजल्यापासून तो भाचा नागेश याला सोबत घेऊन घटनेबाबत फोनाफोनी करीत होता. शनिवारी सकाळीच आरोपीच्या घरी पोहोचला हा योगायोग होता की आणखी काही, याचाही तपास होण्याची शक्यता एका पोलिस अधिकार्याने बोलून दाखवली..बारवीचा निकाल पाहण्याचे नव्हते भाग्यया घटनेतील दोन्ही मृत मुले शिक्षण घेत होती. मुलगी प्रिया मस्के (वय १८) हिने बारावीची परीक्षा दिली होती. प्रिया हिचा बारावी सायन्सचा निकाल शनिवारी दुपारीच लागला. तिला ६८.६३ टक्के गुण मिळाले आहेत. तर मुलगा शिवराज याने दहावीत सीबीएसइ ६१. ८२ टक्के गुण मिळविले आहेत. अकरावीचे शिक्षण घेऊन पुढील शिक्षणाची त्याचीही स्वप्ने अपुरीच राहिली आहेत..तीनही मृतदेह १२ तास रक्ताच्या थारोळ्यातच...पोलिसांच्या अंदाजानुसार घटना रात्री १२ ते पहाटे २ पर्यंत घडलेली असावी. शेतात घर असल्याने शेजारी कोणीच नाही. या घरात काय घडले, याची सुतरामही कल्पना कोणास नव्हती. जेव्हा संशयिताचा मुलगा नागेश मस्के यांनी सकाळी ९ वाजता ही घटना पाहून पोलिसांना कळवले तेव्हापर्यंत घटनेबद्दल काहीच माहिती नव्हते. यानंतर पोलिसांनी बोरामणी पोलीस चौकीतील कर्मचाऱ्यांना पाठवून घटनेची खात्री करायला लावली. त्यानंतर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले, तोपर्यंत दुपारचे १ वाजत आले होते. गायत्री यांचा मृतदेह गच्चीवरील पलंगावर, शेजारील खोलीतच मुलगी प्रिया तर खालील खोलीत मुलगा शिवराज याचा मृतदेह १२ तास रक्ताच्या थारोळ्यातच पडले होते. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळ सील करून तपासाची चक्रे फिरवली. पोलिसांनी जप्त केलेली तलवार ही सुमारे आठ वर्षांपूर्वी वडिलांनी आणली होती. तलवार जिन्यात ठेवलेली असे, नागेश मस्केंनी सांगितले.