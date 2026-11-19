-दत्तात्रय खंडागळेसांगाेला : राजकारणात विचारधारा, पक्षनिष्ठा आणि राजकीय वारसा यांना विशेष महत्त्व असते. मात्र सहकार क्षेत्रात पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्रितपणे काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात मात्र राजकीय समीकरणे वेगळीच दिसतात. याचाच प्रत्यय सध्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत येत असून, अकरा वेळा आमदार राहिलेले शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय गणपतराव देशमुख यांचे दोन नातू दोन वेगवेगळ्या पॅनलमधून निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे सांगोल्याच्या राजकीय वर्तुळात या लढतीची विशेष चर्चा रंगली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.स्वर्गीय गणपतराव देशमुख म्हणजे सांगोल्याच्या राजकारणातील एक स्वतंत्र पर्व. एकाच पक्षातून तब्बल अकरा वेळा विधानसभेवर निवडून जाण्याचा विक्रम त्यांनी केला. साधी राहणी, अभ्यासपूर्ण भूमिका आणि शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील ठाम भूमिका यामुळे त्यांनी राज्याच्या राजकारणात वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या याच राजकीय वारशाची चर्चा आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा सुरू झाली आहे..सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. भाजपप्रणीत पॅनलमधील १९ पैकी दहा संचालक बिनविरोध निवडून आले असून, उर्वरित जागांसाठी निवडणुकीची चुरस कायम आहे. या निवडणुकीत सांगोला तालुक्यातील तीन उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. त्यामध्ये स्वर्गीय गणपतराव देशमुख यांचे नातू आणि विद्यमान आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख हे भाजपप्रणीत आघाडीकडून सोसायटी मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या विरोधात संजय इंगोले यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. दुसरीकडे, गणपतराव देशमुख यांचेच नातू डॉ. अनिकेत देशमुख हे भटक्या-विमुक्त जाती मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यांच्या विरोधात श्रीधर कोंडले आणि राजेंद्र बंदीछोडे हे उमेदवार आहेत. विशेष म्हणजे, गणपतराव देशमुख यांच्या राजकीय वारशाशी जोडलेले हे दोन्ही नातू एकाच निवडणुकीत दोन वेगवेगळ्या पॅनलमधून आपापली राजकीय भूमिका मांडत आहेत..यापूर्वी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत डॉ. अनिकेत देशमुख यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी अल्पशा मतांनी त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी निवडणूक लढवत विजय मिळवला. त्या निवडणुकीत दोघेही एकत्रितपणे दिसले होते. मात्र आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत त्यांचे राजकीय मार्ग वेगवेगळ्या पॅनलमधून जात असल्याचे चित्र आहे..गणपतराव देशमुख यांनी आयुष्यभर जपलेली राजकीय विचारधारा, त्यांचा पक्षाशी असलेला दीर्घकालीन संबंध आणि त्यांच्या पुढील पिढीतील बदलती राजकीय समीकरणे, या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. सहकाराच्या निवडणुकीत उमेदवारांची पात्रता, संस्थांचे हित आणि सहकाराचे प्रश्न महत्त्वाचे असले, तरी पॅनलच्या राजकीय पाठबळाची चर्चा अधिक होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ संचालक निवडीपुरती न राहता सांगोल्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे..विधानपरिषद निवडणुकीतही दोघांच्या भूमिका वेगळ्या -नुकत्याच झालेल्या पदवीधर आणि शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीतही स्वर्गीय गणपतराव देशमुख यांच्या दोन्ही नातूंच्या राजकीय भूमिका वेगवेगळ्या दिसून आल्या होत्या. आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख हे भाजपच्या उमेदवाराच्या प्रचारात सहभागी झाले होते, तर डॉ. अनिकेत देशमुख यांनी भाजपविरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराच्या प्रचारात सहभाग घेतला होता. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दिसणारी वेगवेगळी राजकीय वाटचाल ही केवळ याच निवडणुतीपुरती मर्यादित नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...\rगणपतराव देशमुखांनी राजकारणात अकरा वेळा विजयाचा विक्रम केला; मात्र त्यांच्या पुढील पिढीतील दोन नातू आता सहकाराच्या निवडणुकीत दोन वेगवेगळ्या राजकीय वाटांवर उभे आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत केवळ उमेदवारांचीच नव्हे, तर राजकीय वारशाच्या बदलत्या प्रवासाचीही चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.