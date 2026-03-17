Solapur Gas Supply: साेलापूर जिल्ह्यात दररोज २० हजार सिलिंडरचा पुरवठा; साठेबाजी शोधण्याचे आदेश; ५ दिवसांत ७० हजार सिलिंडरचे बुकिंग!

सोलापूर : आखाती देशात उद्भवलेली युद्धाची स्थिती पाहता सर्वसामान्यांमध्ये गॅस तुटवड्याची भीती दिवसेंदिवस वाढत आहे. आपल्याला गॅस कमी पडेल की काय? या चिंतेने अनेक ग्राहकांनी बुकिंगचा सपाटा लावला आहे. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत झाल्याने गॅस पुरवठा विस्कळित झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या चार ते पाच दिवसांमध्ये सोलापूर शहर व जिल्ह्यातून तब्बल ७० हजार सिलिंडरचे बुकिंग झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी आज जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांची व्हीसीद्वारे आढावा बैठक घेतली. या शिवाय भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल कार्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांच्या प्रतिनिधींसोबत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांच्यासोबतही आढावा बैठक घेतली. सोलापूर जिल्ह्यात ज्या ज्या ठिकाणी गॅस सिलिंडरची साठेबाजी झाली आहे, त्या ठिकाणी पुरवठा विभागाने, तहसीलदारांनी धाड टाकून कारवाई करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले, जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा कोणताही तुटवडा नाही. गॅस पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने नियोजन केले जात आहे. रोज जिल्ह्याला २० हजार गॅस सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा होत असल्याचेही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले..पाकणीमधून इंधन पुरवठासोलापूर जिल्ह्यातील पाकणी येथे बीपीसीएल, एचपीसीएल डेपो आहे. या डेपोमधून मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांना व पुणे जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्यात सीएनजीची काय स्थिती आहे? याबाबतही माहिती संकलित करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी अन्नधान्य वितरण अधिकारी व पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिली आहे..बुकिंगसाठी कालावधीगॅस तुटवड्याच्या भीतीने ग्राहक गॅस सिलिंडर बुकिंग करत आहेत. या बुकिंगवर निर्बंध आणण्यासाठी ग्रामीण भागातील दोन बुकिंगच्यामध्ये ४५ दिवसांचे तर शहरी भागातील दोन बुकिंगच्या मध्ये २५ दिवसांचे अंतर ठेवले जाणार आहे. बोगस बुकिंगला आळा घालण्यासाठी ओटीपी आधारित बुकिंग प्रणाली कार्यान्वित केली असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली आहे..निर्णयानंतर मिळणार व्यावसायिक गॅससोलापूर शहर व जिल्ह्याला व्यावसायिक कारणासाठी रोज २ ते अडीच हजार सिलिंडर गॅस लागतो. सध्या शासनाने घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत झाल्याने व्यावसायिक गॅस पुरवठा सुरू होणार आहे. व्यावसायिक गॅस पुरवठा सुरू करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे.