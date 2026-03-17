Pandharpur News: पंढरपुरातील इस्काॅन मंदिरात प्रसादासाठी पेटल्या चुली; अन्नछत्रालाही गॅस टंचाईचा मोठा फटका, भाविकांच्या भोजनावर मर्यादा!

-भारत नागणेपंढरपूर : इस्राईल - इराण युद्धाचा थेट फटका आता सर्वच स्तरातील घटकांना बसू लागला आहे. येथील चंद्रभागा नदीच्या पैलतीरावर असलेल्या इस्काॅन मंदिरातील अन्नछत्रालाही गॅस टंचाईचा मोठा फटका बसला आहे. येथे सध्या चुली पेटवून प्रसाद तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तीन दिवसांपासून लाकूड फाटा आणून त्यावर मर्यादित भोजन तयार करून ते भाविकांना दिले जाते. .राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...पंढरपुरातील सर्वसामान्य कुटुंबीयांनाही गॅस टंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. गॅस तुटवड्यामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. सोमवारी (ता. १६) पंढरपुरात महिलांनी भर उन्हात रांगा लावूनही त्यांना गॅस मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे. ऐन सणासुदीच्या तोंडावर सिलिंडरसाठी महिलांची ससेहोलपट होत असल्याचे चित्र आहे..सध्या गुढीपाडवा आणि रमजान ईद या सणाच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत मोठी गर्दी झाली आहे. परंतु घरात गॅस नसल्याने महिलांची मोठी पंचायत झाली झाली आहे. अनेक नागरिकांच्या घरात मागील आठ दिवसांपासून गॅस पोचला नाही. त्यामुळे अशा गोरगरीब कुटुंबांची परवड सुरू आहे. सोमवारी सकाळपासूनच शहरातील गॅस वितरकांनी गॅस संपल्याचे बोर्ड लावले आहेत. तरीही येथील गॅस वितरणाच्या ठिकाणी दिवसभर लोकांनी रांगा लावल्याचे दिसून आले..अन्नछत्र बंद करावे लागण्याची शक्यतापंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना येथील इस्काॅन संस्थेच्या वतीने दररोज मोफत भोजन दिले जाते. तथापि गॅस टंचाईमुळे येथील अन्नछत्रात चुली पेटवून प्रसाद तयार करण्याची वेळ आली आहे. गॅसची समस्या सुटली नाही तर अन्नछत्रदेखील बंद करण्याची वेळ येणार आहे. यापूर्वीच मंदिर परिसरातील दोन हाॅटेल बंद करण्यात आली आहेत. शासनाने अन्नछत्र सुरू ठेवण्यासाठी गॅसचा आवश्यकतेनुसार पुरवठा करावा, अशी मागणी इस्काॅन मंदिराचे व्यवस्थापक शंकर अरण्य प्रभू यांनी केली आहे.