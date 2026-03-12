Pandharpur Temple: पांडुरंगाचा लाडू प्रसाद निम्म्याच भक्तांनाच मिळणार; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अन्नछत्राला गॅस टंचाईच्या झळा; उत्पादन निम्म्यावर!

-भारत नागणे पंढरपूर : पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अन्नछत्रालाही गॅस टंचाईच्या झळा आता बसू लागल्या आहेत. मंदिर समितीकडे दोन ते तीन दिवस पुरेल इतकाच गॅस शिल्लक असल्याची माहिती आहे. अधिक प्रमाणात गॅस टंचाई निर्माण झाली तर मंदिर समितीच्या अन्नछत्रालाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मागील तीन चार दिवसांपासून लाडू निर्मिती निम्म्यावर आली आहे. .Mundhwa Land Scam: पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यहारप्रकरणी ‘अमेडिया’ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ; सुनावणी आता १६ मार्चला होणार!.तसेच मंदिर समितीच्या लाडू प्रसाद केंद्राला ही गॅस टंचाईचा फटका बसला आहे. सध्या दररोज दीड ते दोन हजार लाडू तयार केले जात असल्याची माहिती मंदिर समितीच्या सूत्रांनी दिली आहे. पश्चिम आशियात गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून युद्ध सुरु आहे. युद्धामुळे देशासह राज्यभरात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. इंधन आणि गॅस टंचाईमुळे मोठ-मोठे उद्योग आणि व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनाही याची झळ बसू लागली असतानाच राज्यातील प्रमुख देशस्थांना समोरही गॅस टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे..पंढरपूर येथे विठ्ठल मंदिर समितीच्या वतीने दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी अन्नछत्र चालवले जाते. येथे दररोज किमान पाच ते सहा हजार भाविकांना मोफत भोजन प्रसादाचे वाटप केले जाते. त्यासाठी दररोज आठ ते दहा गॅस सिलिंडरची गरज लागते..अशा टंचाईच्या काळात गॅस उपलब्ध करून देणे मंदिर समितीपुढे आवाहन उभे आहे. अशातच आता लाडू प्रसाद केंद्रालाही गॅस टंचाई भासू लागली आहे. येथे दररोज किमान दहा ते बारा हजार लाडू प्रसाद तयार करून त्याची अल्पदरात विक्री केली जाते. परंतु, मागील चार दिवसांपासून लाडू प्रसाद निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट करण्यात आली आहे..लाडू निर्मिती घटल्यामुळे उत्पन्नावर परिणामसध्या फक्त दीड ते दोन हजार लाडू तयार केले जातात. लाडू निर्मिती घटल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम मंदिर समितीच्या उत्पन्नावर झाला आहे. शिवाय लाडू प्रसाद केंद्रावरही त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. गॅस टंचाईच्या समस्येवर मंदिर समिती काय तोडगा काढते याकडेच लक्ष लागले आहे..Yashwantrao Chavan: चंद्रभागा अडवून दिला विकासाचा प्रवाह; यशवंतराव चव्हाणांमुळे साेलापूर जिल्ह्यातील शेती, अर्थकारणाला मिळाली नवी दिशा!.विठ्ठल मंदिर समितीमार्फत मोफत अन्नदान केले जाते. लाडू प्रसादही दिला जातो. या दोन्ही ठिकाणी महिन्यांकामी दीडशे गॅस सिलिंडरची गरज लागते. देशात आणि राज्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भविष्यात गॅसची टंचाई निर्माण झाली तर काय उपाय योजना करता येतील यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा झाली आहे. सध्या मंदिर समितीला घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा केला जातो. सध्या भाविकांची संख्या कमी झाल्यामुळे लाडू प्रसाद आवश्यकते नुसार तयार करून तो भाविकांना अल्पदरात दिला जातो.- राजेंद्र शेळके, कार्यकारी अधिकारी, विठ्ठल मंदिर समिती, पंढरपूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.