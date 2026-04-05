Solapur Gas Supply: प्रशासनाच्या दबावानंतर गॅस पुरवठा सुरळीत; घरपोच डिलिव्हरी वाढली; एक सिलिंडर असलेल्यांचा प्रश्न कायम!

सोलापूर: शहरातील गॅस सिलिंडर प्रश्नावर जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेनंतर गॅस एजन्सींनी डिलिव्हरीचा कालावधी कमी केला आहे. तसेच घरपोच सिलिंडर वितरणही सुरळीत होत असल्याने वाटपातील गोंधळ काही प्रमाणात कमी झाला असून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..मागील पंधरवड्यात गॅस एजन्सीकडून २५ दिवसांच्या नियमाचे पालन करणाऱ्या ग्राहकांनाही सिलिंडर उशिरा मिळत होता. १० ते १५ दिवस डिलिव्हरी न झाल्याने ग्राहकांना एजन्सीवर वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या..यानंतर जिल्हा प्रशासनाने एजन्सी चालकांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या. प्रत्यक्षात सिलिंडरचा तुटवडा नसताना शहरात निर्माण झालेला गोंधळ अयोग्य असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. यानंतर घरपोच डिलिव्हरीचे प्रमाण वाढले असून बुकिंगनंतर दोन ते पाच दिवसांत सिलिंडर मिळू लागला आहे..तथापि, एकच सिलिंडर असलेल्या ग्राहकांची अडचण कायम आहे. दुसरा सिलिंडर नसल्याने अशा ग्राहकांना तातडीने रिफिलची गरज भासते. त्यामुळे हे ग्राहक एजन्सीसमोर थांबून सिलिंडर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत..हॉटेल व्यावसायिकांचे हाल कायमकमर्शिअल सिलिंडरचा पुरवठा अद्यापही कमी असल्याने हॉटेल व्यवसायावर परिणाम होत आहे. अनेक हॉटेल चालकांनी उत्पादन व विक्री मर्यादित ठेवली आहे.