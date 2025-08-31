MLA Sadabhau Khot: गोरक्षकांकडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपविण्याचे काम: आमदार सदाभाऊ खोत; 'धर्माचा बुरखा पांघरून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू'

मोडनिंब: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा तोडण्याचे काम गोरक्षक करीत आहेत. गोशाळा हे जनावरांचे तुरुंग झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या आड येणारा गोरक्षणाचा कायदा करण्याची काहीही गरज नव्हती. धर्माचा बुरखा पांघरून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू आहे. याचा प्रतिकार करायलाच हवा, अशी टीका रयत क्रांती संघटनेचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला. .Shashikant Shinde: आरक्षण देता येत नसेल, तर शरद पवारांकडे सत्ता द्या: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्ला.मोडनिंब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुहास पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष दीपक भोसले, तालुका कार्याध्यक्ष नवनाथ जाधव, रविकांत जाधव, शिवाजी सुर्वे, संजीव शिंदे, अमर ओहोळ, प्रताप व्यवहारे उपस्थित होते. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी गोरक्षण कायदा विरोधात आग्रही भूमिका मांडली. .ते म्हणाले, ग्रामीण व्यवस्थेला पशुधनाचा मोठा आधार आहे. पशुधनाच्या खरेदी विक्रीची बाजारपेठ राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चालते. या बाजाराची साखळी तोडण्याचे काम गोरक्षकांद्वारे होत आहे. शेतकऱ्यांचा गोठा ते लुटत आहेत. गोरक्षक आणि पोलिसांची साखळी या बाजारपेठेवर अनिष्ट परिणाम करत आहे. देशी गाईला आम्ही गोमाता मानतो. परंतु संकरित भाकड गाई काही आमच्यावर ओझे ठरत आहेत..Pune Crime: 'प्रेमप्रकरणावरून मारहाणीत पिंपळे गुरवला तरुणाचा मृत्यू'; सांगवी पोलिसांकडून नऊ जणांना अटक.गोरक्षणाचा कायदा बनविताना शेतकऱ्यांना विचारात घ्यायला हवे होते. आमचा गोठा हीच गोशाळा या न्यायाने शेतकऱ्यांना थेट अनुदान शासनाने द्यायला हवे. प्रसंगी सत्तेतून बाहेर पडू, परंतु गोरक्षकांची अरेरावी चालू देणार नाही, कायद्याला विरोध करीतच राहू असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.