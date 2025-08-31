सोलापूर

MLA Sadabhau Khot: गोरक्षकांकडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपविण्याचे काम: आमदार सदाभाऊ खोत; 'धर्माचा बुरखा पांघरून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू'

Sadabhau Khot Attacks Cow Vigilantes: ग्रामीण व्यवस्थेला पशुधनाचा मोठा आधार आहे. पशुधनाच्या खरेदी विक्रीची बाजारपेठ राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चालते. या बाजाराची साखळी तोडण्याचे काम गोरक्षकांद्वारे होत आहे. शेतकऱ्यांचा गोठा ते लुटत आहेत. गोरक्षक आणि पोलिसांची साखळी या बाजारपेठेवर अनिष्ट परिणाम करत आहे.
MLA Sadabhau Khot attacking Gau Rakshaks, alleging they are harming rural economy and looting farmers under religious pretext.
MLA Sadabhau Khot attacking Gau Rakshaks, alleging they are harming rural economy and looting farmers under religious pretext.sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोडनिंब: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा तोडण्याचे काम गोरक्षक करीत आहेत. गोशाळा हे जनावरांचे तुरुंग झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या आड येणारा गोरक्षणाचा कायदा करण्याची काहीही गरज नव्हती. धर्माचा बुरखा पांघरून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू आहे. याचा प्रतिकार करायलाच हवा, अशी टीका रयत क्रांती संघटनेचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला.

Loading content, please wait...
Sadabhau Khot
Farmer
MLA
Cow
district
Maharashtra Politics
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com