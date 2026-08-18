सोलापूर

Ghari Nagnath Temple: बारा ज्योतिर्लिंगे अन् शेषनागाची आख्यायिका! घारीचे प्राचीन नागनाथ मंदिर ठरतेय भाविकांचे श्रद्धास्थान

Ancient Ghari Nagnath Temple Draws Devotees During Shravan: श्रावणात भाविकांनी गजबजलेले बालाघाटाच्या पायथ्याशी वसलेले प्राचीन हेमाडपंती नागनाथ मंदिर; बारा ज्योतिर्लिंगे, शेषनागाची तपश्चर्या आणि घारी पक्ष्याच्या आख्यायिकेमुळे तीर्थक्षेत्राला लाभलेले वैशिष्ट्यपूर्ण माहात्म्य
Ghari Nagnath Temple In Barshi Attracts Devotees With 12 Jyotirlingas Ancient Shiva Shrine And The Legend Of Sheshnag

Ghari Nagnath Temple In Barshi Attracts Devotees With 12 Jyotirlingas Ancient Shiva Shrine And The Legend Of Sheshnag

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पांगरी : बार्शी-लातूर महामार्गावर पांगरीपासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर बालाघाटाच्या पायथ्याशी वसलेले घारी येथील श्रीक्षेत्र नागनाथ मंदिर श्रावणमासात भाविकांचे श्रद्धास्थान ठरत आहे. बाराव्या शतकापूर्वीचे हे प्राचीन हेमाडपंती मंदिर असून, त्याला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

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