Ghari Nagnath Temple: बारा ज्योतिर्लिंगे अन् शेषनागाची आख्यायिका! घारीचे प्राचीन नागनाथ मंदिर ठरतेय भाविकांचे श्रद्धास्थान

पांगरी : बार्शी-लातूर महामार्गावर पांगरीपासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर बालाघाटाच्या पायथ्याशी वसलेले घारी येथील श्रीक्षेत्र नागनाथ मंदिर श्रावणमासात भाविकांचे श्रद्धास्थान ठरत आहे. बाराव्या शतकापूर्वीचे हे प्राचीन हेमाडपंती मंदिर असून, त्याला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा प्राप्त झाला आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.पूर्वाभिमुख असलेल्या मंदिराला पूर्व-उत्तर दिशेला मुख्य प्रवेशद्वार आहे. मंदिराच्या चारही बाजूंनी सुमारे २५ ओवऱ्या आहेत. मंदिरात तीन गाभारे असून, त्यामध्ये प्राचीन शिवपिंड तसेच विविध देवतांच्या मूर्ती आहेत. तिसऱ्या गाभाऱ्याच्या उजव्या बाजूला विठ्ठल-रुक्मिणी, तर डाव्या बाजूला श्री दत्तात्रय व कार्तिकस्वामींच्या मूर्ती आहेत. मंदिरासमोर ४० बाय ६० आकाराचा भव्य सभामंडप असून, त्याखाली पुरातन नंदीची मूर्ती आहे. मंदिरात संत तुकाराम व संत ज्ञानेश्वर यांच्या मूर्तीही आहेत..मंदिराच्या डाव्या बाजूला प्राचीन काळी एकाच ठिकाणी स्थापित केलेली बारा ज्योतिर्लिंगांची शिवलिंगे आहेत. त्यापासून सुमारे २० फूट अंतरावर उंच दगडी शिळेवर सर्पाची फणा उभी आहे. मंदिराच्या उजव्या बाजूला सुमारे ३०० वर्षे जुना पिंपळाचा वृक्ष असल्याचे सांगितले जाते. त्याखाली नरसिंह मंदिर आहे..आख्यायिकेतून माहात्म्य ः नागनाथ मंदिराच्या माहात्म्याशी संबंधित आख्यायिकेनुसार, भगवान शंकरांच्या गळ्यातील शेषनागाच्या अहंकारामुळे शंकरांनी त्याला गळ्यातून काढून टाकले. नारद मुनींच्या सल्ल्यानुसार सर्पाने शिवपिंड तयार करून आराधना केली. त्याच्या तपश्चर्येने प्रसन्न होऊन शंकरांनी त्याला पुन्हा गळ्यात धारण केले. मात्र, सर्पाने तयार केलेली पिंड त्याच ठिकाणी राहिली, अशी श्रद्धा आहे. घारी पक्ष्याशी संबंधित आख्यायिकेमुळेही या क्षेत्राला विशेष महत्त्व आहे. शिवलिंगासमोर पडलेले ताम्रपुष्प मांसाचा गोळा समजून घार झेपावली. तिच्या पंखांच्या फडफडीने शिवलिंगावरील धूळ दूर झाली आणि शिवलिंग स्वच्छ झाले. या घटनेचा उल्लेख ‘श्रीनागेशलीलामृत’ ग्रंथाच्या सहाव्या अध्यायात असल्याचे सांगितले जाते..वर्षभर धार्मिक कार्यक्रम ः प्रत्येक अमावस्येला भाविकांसाठी अन्नदान केले जाते. श्रावणी सोमवारी छबीना, शेवटच्या सोमवारी नगरप्रदक्षिणा, तसेच महाशिवरात्रीला मोठी यात्रा भरते. रामनवमी, नागपंचमी, नरसिंह जयंती आणि संत तुकाराम बीज उत्साहात साजरे होतात. गुढीपाडव्यालाही नागोबाचा छबीना काढण्यात येतो. त्यामुळे वर्षभर हे मंदिर भाविकांसाठी श्रद्धा, परंपरा आणि अध्यात्माचे महत्त्वपूर्ण केंद्र ठरते..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .कसे याल श्रीक्षेत्र नागनाथ मंदिराला?बार्शी ते घारी : १५ किलोमीटरयेडशी ते घारी : १५ किलोमीटरसोलापूर ते घारी : बार्शीमार्गे ८४ किलोमीटरयेरमाळा ते घारी : कुसळंबमार्गे २३ किलोमीटर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.