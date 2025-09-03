सोलापूर

धक्कादायक! 'साेलापूरमध्ये दुकानदाराने ओढला मुलीचा हात';तीनवेळा अश्लील कृत्य, व्हिडिओ दाखवले, ती घाबरली अन्..

Disturbing Incident in Solapur: अल्पवयीन मुलगी रात्री साडेआठच्या सुमारास किराणा दुकानाला गेली होती. त्यावेळी दुकानाजवळ कोणी नसल्याचे पाहून दुकानदाराने अल्पवयीन मुलीला जवळ ओढले. तिच्या छातीवरून हात फिरविला व जवळ घेतले. खिशातील मोबाईल काढून दुकानदाराने त्यातील अश्लिल व्हिडिओ पुन्हा दाखविले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : वही, पेन, वेफर्स आणायला गेल्यावर प्रत्येकवेळी हात ओढून, जवळ घेऊन, मोबाईलमधील अश्लिल व्हिडिओ दाखवून किराणा दुकानदारानेच अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याची घटना न्यु बापूजी नगरात घडली आहे. त्या किराणा दुकानदाराविरुद्ध ‘पोक्सो’अंतर्गत सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी त्याला अटक करून मंगळवारी (ता. २) न्यायालयात हजर केले होते.

