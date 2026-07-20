Global Wari : ११ देशांचा ५० दिवसांचा प्रवास करून ग्लोबल वारी माढ्यात; पांडुरंगाच्या चरणी पादुका

माढा - महाराष्ट्राच्या वारी परंपरेला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने लंडनहून निघालेल्या 'ग्लोबल वारी'च्या पादुकांनी ११ देशांतील ५० दिवसांचा प्रवास पूर्ण करून पंढरपूरातील श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेतल्यानंतर सोमवारी माढ्यातील कसबापेठेतील श्री विठ्ठल मंदिरात आगमन केले. मंदिरातील विठ्ठलाच्या चरणी पादुका ठेवून पूजा करण्यात आली. या आगळ्यावेगळ्या सोहळ्याचे दर्शन घेण्यासाठी शेकडो भाविकांनी गर्दी केली..नगराध्यक्ष मीनल साठे, उपनगराध्यक्षा कल्पना जगदाळे, मुख्याधिकारी नेहा कंठे, नगरसेविका संजीवनी भांगे, अर्चना कानडे, आनंद कानडे, योगिराज कानडे, अजित गवळी, बापू कुंभेजकर, गणेश भांगे, विठ्ठल शहाणे, अनिल शहाणे यांच्यासह अनेकांनी वारीचे स्वागत केले. फटाक्यांची आतषबाजी आणि वाद्यांच्या गजरात पादुकांचे मंदिरात स्वागत करण्यात आले. या ग्लोबल वारीत ३५ महिला-पुरुष वारकरी सहभागी आहेत.आयोजक अनिल खेडकर यांनी सांगितले की, मागील वर्षी लंडनमध्ये श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर उभारण्याचा संकल्प झाल्यानंतर पंढरपूरातील या पादुका ७० दिवसांत २२ देशांमधून सुमारे १८ हजार किलोमीटरचा रस्ते प्रवास करून लंडनला नेण्यात आल्या. सध्या तेथे मंदिराचे काम सुरू असून, केवळ मंदिर उभारणे नव्हे तर महाराष्ट्राची वारी परंपरा आणि संत संस्कृती जगभर पोहोचविण्याचा या उपक्रमामागील हेतू आहे..याच संकल्पातून यंदा ६ जून रोजी लंडनहून ग्लोबल वारीला प्रारंभ झाला. इंग्लंड, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, पोलंड, झेक रिपब्लिक, हंगेरी, तुर्की आणि जॉर्जिया अशा ११ देशांतून रस्ते मार्गाने प्रवास करून पादुका जॉर्जियामार्गे विमानाने मुंबईत आणण्यात आल्या.त्यानंतर ६ जुलैपासून या पादुका आळंदीच्या पायी वारीत सहभागी झाल्या आणि १९ जुलै रोजी पंढरपुरात पोहोचल्या. पंढरपूरातील विठ्ठलाचे दर्शन घेतल्यानंतर सोमवारी माढ्यातील श्री विठ्ठलाच्या चरणीही पादुका ठेवण्यात आल्या. पंढरपूर आणि माढा या दोन्ही ठिकाणच्या विठ्ठलाच्या चरणी वंदन करणारी ही ग्लोबल वारी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे..आता या पादुका पुण्यामार्गे पुन्हा लंडनला नेण्यात येणार असून, तेथे आषाढी एकादशी निमित्त विशेष सोहळा होणार आहे. भविष्यात जगातील १९६ देशांमधून किमान एक वारकरी या ग्लोबल वारीत सहभागी व्हावा आणि वारी परंपरेचा संदेश जगभर पोहोचावा, असा या उपक्रमाचा दीर्घकालीन संकल्प आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.