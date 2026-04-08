Solapur Crime: अवंतीनगरात अडीच तोळ्यांचे गंठण हिसकावले; शहर गुन्हे शाखेच्या सात पथकांसह तीन पोलिस अधिकारी तपासात!

सोलापूर: येथील अवंती नगरातील तीन महिला मंगळवारी (ता. ७) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास वॉकिंगसाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. संधीची वाट पाहात थांबलेल्या दुचाकीवरून डबलसीट आलेल्या चोरट्यांनी अंधाराचा फायदा घेत विजयालक्ष्मी साळवे (वय ६६) या महिलेच्या गळ्यातील अडीच तोळ्यांचे गंठण हिसकावले. चेन स्नॅचिंग करून दुचाकीवरील चोरटे जुना पूना नाक्याच्या दिशेने पसार झाले. महिलेच्या फिर्यादीवरून त्या दुचाकीस्वारांविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..डोक्यावर टोपी घालून आलेले दुचाकीस्वार ६० ते ६२ वर्षीय महिलेच्या गळ्यातील गंठण हिसकावून काही सेकंदांत दुचाकीवरून पसार झाले. महिलांनी आरडाओरड केली, तोपर्यंत दुचाकी नजरेआड झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच फौजदार चावडी पोलिस, जोडभावी, जेलरोड पोलिसांची पथके, गुन्हे प्रकटीकरण पथक, शहर गुन्हे शाखेची सात पथके चोरट्यांच्या शोधासाठी घटनास्थळी दाखल झाली. सर्व अधिकाऱ्यांनी परिसरातील सर्वच रस्त्यांवरील सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी सुरू केली. .काही सीसीटीव्हीत दुचाकी दिसत असली, तरी दुचाकीस्वारांचे चेहरे स्पष्ट दिसत नव्हते. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत टोल नाक्यांसह शहरातील विविध रस्त्यांवरील 'सीसीटीव्ही'ची पडताळणी सुरू होती. परिसराचा अंदाज घेऊन चेन स्नॅचिंग केलेले दुचाकीस्वार पसार झाले. विशेष बाब म्हणजे दुचाकीला नंबर प्लेटदेखील नव्हती. दुचाकीस्वाराने अचानक महिलेच्या गळ्यात हात घातला आणि गंठण हिसकावले. त्यानंतर काही सेकंदांत ते पसार झाल्याने दुचाकीस्वारांचा चेहराच त्या महिलांना स्पष्टपणे दिसला नाही..मागून सावकाश आले, पुढे गेले अन् माघारी येऊन दागिने हिसकावलेतीन महिला जुना पूना नाका ते अरविंद धाम या रस्त्यावर वॉकिंगसाठी आल्या होत्या. दुचाकीवर डबलसीट असलेले चोरटे त्या महिलांच्या जवळून सावकाश गेले. कोणत्या महिलेच्या गळ्यात दागिने आहेत, सहजपणे कोणाचे दागिने हिसकावता येतील, याचा अंदाज घेतला. दुचाकी काही अंतरावर जाऊन थांबली. महिला बोलण्यात व्यस्त असल्याची संधी पाहून चोरटे परत फिरले आणि तिघींमधील एका महिलेच्या गळ्यात हात घालून दुचाकीवर मागे बसलेल्याने गंठण हिसकावले.