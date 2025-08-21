Solapur News : मालमत्ता करदात्यांना सुवर्णसंधी! ३० सप्टेंबरपर्यंत व्याज-दंडात १००% सूट

सोलापूर - सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने नागरिकांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दि. २१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत विशेष मालमत्ता कर विभागाच्या वतीने अभय योजना राबविण्यात येणार आहे..या योजने अंतर्गत, सर्व थकबाकीदार नागरिकांना त्यांच्या मालमत्ता करासोबत असलेल्या व्याज व दंड शुल्कामध्ये १००% सूट देण्यात येणार आहे. म्हणजेच, केवळ मूळ कराची रक्कम भरल्यास व्याज व दंड पूर्णपणे माफ करण्यात येईल.महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, आपल्या मालमत्ता कराची थकबाकी या विशेष योजनेत तातडीने जमा करावी.आपल्या वेळेवर भरलेल्या करामुळे शहरातील विकासकामांना चालना मिळणार आहे..महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांनी सांगितले की, 'नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत मालमत्ता कर थकबाकी तातडीने भरावे व वेळेत कर भरणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. कर वसुलीतून जमा होणाऱ्या निधीतूनच शहरातील पायाभूत सुविधा, स्वच्छता व विकासकामे होत असतात. त्यामुळे या विशेष योजनेला नागरिकांनी मोठ्या संख्येने प्रतिसाद द्यावा.अहवान आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी केले..👉 योजनेचा कालावधी : १ सप्टेंबर २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५👉 सवलत : व्याज व दंड १००% माफ – केवळ मूळ मालमत्ता कर भरावा लागेल...सोलापूर महानगरपालिकेच्या सर्व कर संकलन केंद्रांवर तसेच Phonpe, petym, ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही कर भरता येईल याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.