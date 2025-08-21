सोलापूर

Solapur News : मालमत्ता करदात्यांना सुवर्णसंधी! ३० सप्टेंबरपर्यंत व्याज-दंडात १००% सूट

सोलापूर महानगरपालिका नागरिकांसाठी विशेष सवलत योजना; मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी सुवर्णसंधी....
Solapur Municipal Corporation
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर - सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने नागरिकांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दि. २१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत विशेष मालमत्ता कर विभागाच्या वतीने अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.

Property Tax
solapur municipal corporation
Opportunity

