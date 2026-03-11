सोलापूर

आनंदाची बातमी! ‘घरकुल’चे अनुदान लवकरच मिळणार: मंत्री जयकुमार गोरेंची माहिती, बँक खाते बदलामुळे समस्या विधानसभेत..

beneficiaries waiting for Gharkul scheme fundsछ घरकुल अनुदानासाठी बँक खाते बदलाचा प्रश्न विधानसभेत चर्चेत
Maharashtra Housing Scheme Relief: Subsidy Payments Expected Shortly

Maharashtra Housing Scheme Relief: Subsidy Payments Expected Shortly

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा : तालुक्यातील रमाई आवास, मोदी आवास आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचे बँक खाते बदलामुळे प्रलंबित असलेले अनुदान येत्या दोन ते तीन दिवसांत अदा करण्यात येईल. तसेच राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान आधारबेस्ड प्रणालीद्वारे देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे उत्तर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.\

