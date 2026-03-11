आनंदाची बातमी! ‘घरकुल’चे अनुदान लवकरच मिळणार: मंत्री जयकुमार गोरेंची माहिती, बँक खाते बदलामुळे समस्या विधानसभेत..

मंगळवेढा : तालुक्यातील रमाई आवास, मोदी आवास आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचे बँक खाते बदलामुळे प्रलंबित असलेले अनुदान येत्या दोन ते तीन दिवसांत अदा करण्यात येईल. तसेच राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान आधारबेस्ड प्रणालीद्वारे देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे उत्तर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.\\ .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...या योजनांतील सुमारे ३०० लाभार्थ्यांचे बँक खाते बदलल्यामुळे त्यांना अनुदान मिळाले नव्हते. त्यामुळे अनेक लाभार्थी आर्थिक अडचणीत आले होते. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर आमदार समाधान आवताडे यांनी हा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला. घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देणे, ज्या लाभार्थ्यांकडे घरासाठी जागा नाही त्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच वाळूऐवजी रोख अनुदान देण्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. .मनरेगा अंतर्गत घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानातही अडचणी येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. कधी गटविकास अधिकाऱ्यांचा तर कधी कर्मचाऱ्यांचा संप होत असल्याने लाभार्थी त्रस्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नावर ग्रामविकास खात्याने आधी लेखी उत्तर दिले होते. मात्र त्या उत्तरात स्पष्ट माहिती नसल्याचे आवताडे यांनी लक्षवेधीदरम्यान सांगितले. अधिकाऱ्यांनी अपुरी माहिती दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, आमदार समाधान आवताडे यांनी घरकुलासंदर्भातील प्रश्न मुद्देसूद मांडले. सभापती राहुल नार्वेकर यांनीही घरकुलासंबंधी किती प्रश्न आहेत, अशी विचारणा केली. या विषयावर पुन्हा बोलण्याची संधी देणार का, असा प्रश्नही आवताडे यांनी यावेळी उपस्थित केला..Akola Crime: संतप्त जमावाच्या सामूहिक हल्ल्यात लखन अंभोरेचा मृत्यू; १६ जणांविरोधात गुन्हा, पाचजण अटकेत, नेमकं काय घडलं!.दोन लाख लाभार्थींना वाळूचे पासआवताडेंच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसीलदाराकडे जाण्याची गरज नाही. बीडीओ स्तरावर वाळू पास देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख लाभार्थ्यांना वाळूचे पास देण्यात आले आहेत. त्यापैकी दीड लाख लाभार्थ्यांनी वाळूचा लाभ घेतला आहे. वाळूऐवजी रोख रक्कम देणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.