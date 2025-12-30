सोलापूर

Ujani Dam: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! डिसेंबरअखेर उजनी धरण १०० टक्केच भरलेले; शेतीसाठी १५ जानेवारीनंतर मिळणार पाणी..

Maharashtra irrigation Update Ujani Reservoir: उजनी धरण १००% भरले; शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांसाठी पाणी उपलब्ध
Ujani dam filled to full capacity, bringing relief and hope to farmers.

Ujani dam filled to full capacity, bringing relief and hope to farmers.

सोलापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात उजनीतून ११२ टीएमसी पाणी भीमा नदीतून सोडून द्यावे लागले. आता पावसाळा संपून अडीच महिने झाले आहेत. सध्या उजनी धरण १०० टक्के भरलेले असून धरणात सध्या ११७ टीएमसी पाणी आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेतीसाठी १५ जानेवारीनंतर रब्बी पिकांसाठी पहिले आवर्तन सोडले जाणार आहे.

