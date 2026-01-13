सोलापूर

Gopichand Padalkar: काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मत देण्याचे पाप करू नका: आमदार गोपीचंद पडळकर; प्रवेशासाठी अनेक नेते मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या दारात उभे!

BJP MLA Attacks Congress and NCP Ahead of Elections: आमदार पडळकरांचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर टीकास्त्र; भाजपमध्ये प्रवेशासाठी नेत्यांची फडणवीसांच्या दारात रांग
MLA Gopichand Padalkar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: भाजपमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अनेक नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दारात उभे आहेत. त्यांचे अस्तित्व संपले आहे. त्या दोन्ही पक्षांना मते देण्याचे पाप करू नका, असे आवाहन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले.

