Gopichand Padalkar: काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मत देण्याचे पाप करू नका: आमदार गोपीचंद पडळकर; प्रवेशासाठी अनेक नेते मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या दारात उभे!

सोलापूर: भाजपमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अनेक नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दारात उभे आहेत. त्यांचे अस्तित्व संपले आहे. त्या दोन्ही पक्षांना मते देण्याचे पाप करू नका, असे आवाहन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले. महापालिका निवडणुकीतील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी प्रभाग क्रमांक तीनमधील घोंगडे वस्तीत आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. केंद्रातील व राज्यातील भाजपचे सरकार वंचितांचे, उपेक्षितांचे आहे. त्यांना मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्यातील ४०० शहरांच्या विकासासाठी ५० हजार कोटींचा निधी दिला आहे. ३० लाख लोकांना घरे दिली आहेत. सरकार आपली काळजी घेत आहे, आपण भाजपच्या उमेदवारांची काळजी घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले. सोलापूर शहराला २४ तास पाणीपुरवठा देण्याची व्यवस्था येत्या काळात केली जाणार असल्याचे सांगून पडळकर म्हणाले, भाजपने लाडक्या बहिणींना सन्मान, स्वाभिमान दिला आहे. सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्यांना दीड हजारांचे महत्त्व कळणार नाही. कारण दीड हजारांची कॉफी चहा पिणाऱ्या, दीड लाखांचे पर्स वापरणाऱ्या आणि दोन लाखांचे गॉगल वापरणाऱ्यांना त्याचे महत्व समजणार नाही. ही योजना गरिबांची काळजी घेणाऱ्यांसाठी आहे. दरम्यान, आमदार पडळकर यांनी प्रभाग क्रमांक १६, १८ मध्ये सभा घेतल्या. रात्री प्रभाग क्रमांक पाच, ११ मध्येही सभा घेतल्या. यावेळी उमेदवार राजू पाटील, संजय कोळी, रंजिता चाकोते, स्वाती बडगू यांच्यासह नागेश वल्याळ, भाजयुमोचे शहराध्यक्ष विजय कुलथे, कुमुद अंकराम आदी उपस्थित होते.