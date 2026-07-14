Ujani Dam: उजनी धरणातील पाण्यावर शासनाचे निर्बंध! ५२% भरले, पण शेतकऱ्यांना पाणी नाही! आषाढी वारीसाठी २ टीएमसी..

सोलापूर : पुणे जिल्ह्यातील पावसामुळे सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी उजनी धरण ५२ टक्क्यांपर्यंत भरले आहे. त्यातील दोन टीएमसी पाणी शासनाच्या परवानगीने आषाढी वारीसाठी भीमा नदीत सोडले जाणार आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीसाठीही पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. पण, ‘एल निनो’च्या संकटामुळे धरणातून पाणी सोडण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची अट घालण्यात आली आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.पावसाळा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. मात्र, अजूनही अपेक्षित पाऊस नाही. त्यामुळे मोहोळ, पंढरपूर, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, करमाळा, माढा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी उजनीतून कालव्याद्वारे पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. मात्र, एकाही आमदाराने लाभक्षेत्र विकासच्या अधीक्षक अभियंत्यांना पाण्यासाठी पत्र दिलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उजनीच्या पाण्याची नव्हे, तर पावसाचीच वाट पाहावी लागणार आहे..११ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच पाण्याची मागणी२०१५ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाला होता. त्यावेळीदेखील शेतकऱ्यांनी ऐन पावसाळ्यात उजनीतून पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता २०२६ मध्ये पावसाळा सुरू असताना शेतकऱ्यांची तशीच मागणी आहे. विशेष म्हणजे, गतवर्षी जिल्ह्यात महापूर आला होता. पण, यंदा सरासरी एवढादेखील पाऊस झालेला नाही. पेरण्या खोळंबल्या असून पेरणी केलेल्या क्षेत्रावर दुबार पेरणीचे संकट आहे..सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस न झाल्याने शेतीसाठी उजनी धरणातून पाणी सोडा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. काही लोकप्रतिनिधींनीदेखील तशीच मागणी केली आहे. मात्र, सर्वांनी तोंडी किंवा फोनवरून मागणी केली असून लेखी कोणाचीही मागणी आलेली नाही. उजनीतून पाणी सोडण्याचा निर्णय शासन स्तरावरच होईल- एस. एस. खांडेकर, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.उजनी धरणातील पाणीसाठाएकूण पाणीसाठा : ९१.३५ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा : २७.६९ टीएमसीपाण्याची टक्केवारी : ५१.६० टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.