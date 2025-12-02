माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली !

सोलापूर : शासकीय कर्मचारी अधिकारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची राज्यात संख्या १,१८३ असून यामध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेत किती कर्मचारी लाभ घेत आहेत, याची विभागनिहाय माहिती सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी सर्व विभागप्रमुख व खातेप्रमुखांना दिले आहेत..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.सीईओ जंगम यांनी १० दिवसांपूर्वी तातडीने माहिती कळविण्याचे पत्र सर्व विभागप्रमुख व खातेप्रमुखांना दिले आहे. यासोबत ११८३ महिला कर्मचारी व अधिकारी यांची यादी सोबत दिली आहे. ११८३ पैकी किती कर्मचारी जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत आहेत, यांची विभागनिहाय माहिती तत्काळ द्यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे. पण १० दिवस झाले तरी अद्याप एकाही विभागप्रमुखाने याबाबत माहिती कळवली नाही..योजनेतील अटीनुसार शासकीय कर्मचारी, अधिकारी योजनेस पात्र नसतानाही त्यांनी लाभ घेतला आहे. अशा लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्याची नावे व त्यांची माहिती सादर केली आहे. पुढील कारवाई करण्यासाठी विभागप्रमुखांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे नाव, विभाग, कार्यरत पद याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. .अपात्र असतानाही लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर शासन नियमानुसार तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे. विभागप्रमुखांनी आठवडाभरात संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे व पदनाम कळवावेत, त्यानंतर संबंधित लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...९० हजारहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्रजिल्ह्यात शासनाच्या निकषानुसार ९० हजारहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. ज्या अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांना लाभ देणे बंद करण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचारी असलेल्या राज्यातील ११८३ महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या महिला कोणत्या विभागात आहेत, याची माहिती तातडीने सादर करण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना दिल्याने आता किती कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.