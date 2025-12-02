सोलापूर

माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली !

Ladki Bahin scheme: प्रशासनाने योजनेचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा यासाठी स्पष्ट आदेश जारी केले होते. मात्र हे आदेश धाब्यावर बसवत काही कर्मचाऱ्यांनी अर्ज दाखल करून आर्थिक लाभ उचलला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ‘केराची टोपली’ दाखवून झालेला हा प्रकार आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
सोलापूर : शासकीय कर्मचारी अधिकारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची राज्यात संख्या १,१८३ असून यामध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेत किती कर्मचारी लाभ घेत आहेत, याची विभागनिहाय माहिती सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी सर्व विभागप्रमुख व खातेप्रमुखांना दिले आहेत.

