Export Scheme: केंद्र सरकारचा निर्यातदारांना दिलासा! निर्यातीसाठीची सवलत कपात मागे, योजनेचे दर होणार पूर्ववत..

सोलापूर:पश्चिम आशियातील वाढता भूराजकीय तणाव आणि युद्धामुळे निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांच्या सवलतीच्या आरओडीटीईपी (रिमीशन ऑफ ड्युटीज ॲण्ड टॅक्सेस ऑन एक्स्पोर्टेड प्रॉडक्ट्स) योजनेचे दर पूर्ववत करण्यात आले आहेत. या बाबतचे आदेश या आठवड्यात निघाले आहेत. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या निर्यातदारांना केंद्र सरकारने मोठा आधार दिला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सोलापूरच्या चादर आणि टेरी टॉवेल निर्यातदारांना होणार आहे. गेल्या महिन्यात २३ फेब्रुवारीला एका अधिसूचनेद्वारे या योजनेच्या सवलतींमध्ये ५० टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती..मात्र, पश्चिम आशियातील (खाडी देश) युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जहाजांचे मार्ग बदलावे लागले असून, परिणामी मालवाहतुकीचा खर्च (Freight Cost) मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्राने सवलतीमधील कपात रद्द केली आहे. आता २२ फेब्रुवारीपूर्वी लागू असणारे दर पुन्हा कायम राहतील.यामुळे सोलापुरातील निर्यातदारांना फायदा होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे..केंद्राच्या या निर्णयाचा लाभ निर्यातदाराला होऊ शकेल. युद्धकाळात त्याचा दिलासा निश्चितच मिळणार आहे. शिपमेंट व कंटेनर सेवा महागल्याने निर्यातदार त्रस्त झाले होते. त्यांना थोडीफार मदत मिळेल.- राजू राठी, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सोलापूर.हे होतील लाभवाढीव वाहतूक खर्चातून सुटका : सोलापूरची चादर आणि टॉवेल प्रामुख्याने अमेरिका, युरोप आणि आखाती देशांत निर्यात होतात. वाहतूक खर्च वाढल्याने स्थानिक निर्यातदारांचा नफा घटला होता, जो आता या कर परताव्यामुळे भरून निघेल.जागतिक स्पर्धात्मकता : चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांच्या उत्पादनांशी स्पर्धा करताना सोलापूरच्या उत्पादनांना या सवलतीमुळे स्पर्धात्मक दरात विक्री करणे शक्य होईल.आर्थिक स्थैर्य : निर्यातदारांना आता पूर्ण दराने परतावा मिळणार असल्याने मार्चअखेरच्या काळात उद्योगांना मोठी रोख सुलभता (Liquidity) प्राप्त होईल.