CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच सरकार सगळ्यांना मदत करेल

- किरण चव्हाणमाढा - निकषावर बोट न ठेवता नागरिक केंद्रीत, शेतकरी केंद्रीत मदत करणार असून यासाठी केंद्र सरकारही सहकार्य करणार असून दिवाळीपूर्वीच सरकार सगळ्यांना मदत करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माढा तालुक्यातील सीना नदीला आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर निमगाव (माढा) व दारफळ (सीना) येथील पूरपरिस्थितीच्या पाहणीवेळी (ता. २४) ग्रामस्थांना आश्वासित केले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास माढ्यातील सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद प्रशालेत हेलिकॉप्टरने सोलापूरहून आले. त्यानंतर मोटारीने वडशिंगे मार्गे निमगाव माढा येथील पुराच्या पाण्याची पाहणी केली. त्यानंतर ते महातपूर मार्गे दारफळ (सीना) या गावाला आले. तेथील सीना नदीच्या पात्रातील आलेल्या पुराच्या पाण्याची पाहणी केली. काही महिलांशी संवाद साधला..त्यानंतर पत्रकारांची संवाद साधताना श्री. फडणवीस म्हणाले की माढ्याच्या काही भागातल्या गावांना भेटी दिल्या आहेत. परिस्थिती खरोखर अतिशय चिंताजनक अशा प्रकारची आहे.मी प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांनी पाहिली आहे. पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. शेतीचे नुकसान झाले आहे. घरामध्ये पाणी गेले आहे. घरातील सामानाचे आणि अन्नधान्याचे मोठे नुकसान झालेले आहे. नागरिकांमध्ये फार चिंता आणि आक्रोश आहे. त्यामुळे आपण हा निर्णय घेतला आहे. आपण सर्वांना मदत करणार आहोत..शासनाने हा निर्णय घेतला आहे की कुठलेही अधिकचे निकष न लावता आणि कुठे आवश्यकता असेल तर निकष शिथिल करून नागरिक केंद्रित मदत केली जाईल. केवळ नियमावर बोट न ठेवता नागरिकांना, शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना मदत होईल अशा पद्धतीने मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पावसामुळे जे जे नुकसान झाले आहे.त्या सगळ्या गोष्टींची भरपाई आणि साधारणपणे टंचाईच्या काळामध्ये आपण ज्या सवलती शेतकऱ्यांना देतो. त्या सगळ्या प्रकारच्या सवलती देण्याचा निर्णय केला आहे. तातडीची मदत आम्ही पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या खात्यात देऊ. दिवाळीपूर्वीच आम्ही सर्वांना मदत करणार आहोत..शेतीकरीता वेगळी, मदत घरांकरीता वेगळी मदत, अन्नधान्याची वेगळी मदत करणार आहोत. काही ठिकाणी शाळा, रस्ते अशा मूलभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. त्यालाही मदत करणार आहोत. आपण पहिल्यांदाच आपत्ती सुरू असतानाच तातडीची मदत म्हणून शासनाने दोन हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत.एनडीआरएफच्या माध्यमातून केंद्राने आपल्याला काही पैसे आगाऊ दिलेले असतात. ते आपण खर्च करत असतो. आपण जे पैसे खर्च केले आहेत. ते त्यांच्या निकषात बसल्यास ते त्याची प्रतिपूर्ती करतात. जे त्यांच्या निकषात बसत नाहीत ते आपण आपल्या निकषात बसवून आपल्या निधीतून ते पैसे देतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळात चर्चा झाली आहे. यासाठी लागणारा जो काही निधी आहे. तो देण्याच्या आश्वासन मंत्रिमंडळाने दिले आहे..अचानक पाणी सोडल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली का या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. फडणवीस म्हणाली की वातावरण बदलाचाही परिणाम होतो आहे. याबाबत निश्चितपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ज्यावेळी ढगफुटीप्रमाणे पाऊस होतो. तेव्हा नेहमीसारखे पाणी सोडता येत नाही. यासंदर्भात आम्ही कोणी कोठे चूक केली आहे का? ते तपासून बघू.परंतु पाऊसच असा आहे की नियमित पद्धतीने पाणी सोडणे शक्य नाही. तसे केल्यास दुसऱ्या बाजूला अजून मोठा पूर येऊ शकतो. जे अनियमित पाणलोट क्षेत्र आहे. त्या भागात ढगफुटी सारखा पाऊस झाला. त्यामुळे केवळ धरणाचा विषय राहिला नाही. धरणाच्या व्यतिरिक्त जे पाणलोट क्षेत्र आहे. त्यातही मोठा पाऊस झाल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली..यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार रणजीतसिंह मोहिते पाटील, माजी खासदार रणजीतसिंह नाईक - निंबाळकर, माजी सभापती विक्रमसिंह शिंदे, जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, माजी सभापती शिवाजी कांबळे, प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार संजय भोसले, इतर प्रशासकीय अधिकारी, गावोगावचे सरपंच उपस्थित होते..जी जमीन वाहून गेली आहे. त्यासाठी नवीन निकष तयार करू. अगोदरची काही निकष आहेतच. पण नवीन निकष करून अधिकचे पैसे देणार आहोत.पत्रकारांनी कर्जमाफीच्या बाबत प्रश्न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे टाळले आणि आता तातडीची मदत देणे महत्त्वाचे आहे असे सांगितले.एनडीआरएफ मदत कार्यात गुंतली असून २२ जणांची सुटका केली आहे..या दौऱ्यामध्ये निमगाव (माढा मध्ये) दौरा संपून जात असताना काही ग्रामस्थ, महिला मुख्यमंत्र्यांनी वाट पाहत थांबले होते. आमचघ व्यथा ऐकावी अशी अपेक्षा होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांची गाडी काही सेकंद थांबली आणि लगेच पुढे निघून गेल्यामुळे ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त केला गेला..