CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच सरकार सगळ्यांना मदत करेल

निकषावर बोट न ठेवता नागरिक केंद्रीत, शेतकरी केंद्रीत मदत करणार असून यासाठी केंद्र सरकारही सहकार्य करणार.
सकाळ वृत्तसेवा
- किरण चव्हाण‌

माढा - निकषावर बोट न ठेवता नागरिक केंद्रीत, शेतकरी केंद्रीत मदत करणार असून यासाठी केंद्र सरकारही सहकार्य करणार असून दिवाळीपूर्वीच सरकार सगळ्यांना मदत करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माढा तालुक्यातील सीना नदीला आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर निमगाव (माढा) व दारफळ (सीना) येथील पूरपरिस्थितीच्या पाहणीवेळी (ता. २४) ग्रामस्थांना आश्वासित केले.

