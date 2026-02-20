सोलापूर

Gram Panchayat Resolution: ७ वाजता टीव्ही बंद; साेलापूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील गावानं घातला नवा आदर्श, ग्रामपंचायतीचा एकमताने ठराव मंजूर!

Impact of TV Restriction on students study time in village: जवळा गावाचा धाडसी निर्णय: डिजिटल उपकरणे बंद ठेवून विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित
Digital Discipline: Rural Solapur Village Enforces 7 PM TV Curfew

सकाळ वृत्तसेवा
-दत्तात्रय खंडागळे

सांगोला: विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असलेले दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सांगोला तालुक्यातील जवळा गावाने एक धाडसी आणि अनुकरणीय निर्णय घेतला आहे. येत्या २५ फेब्रुवारीपासून दररोज सायंकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळेत गावातील सर्व मोबाईल फोन, टीव्ही आणि अन्य डिजिटल स्क्रीन पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने जाहीर केला आहे.

