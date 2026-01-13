सोलापूर

Solapur News: मोठा निर्णय! घरकुलांच्या छतावरील सौर संचासाठी मिळणार ‘सीएसआर’ फंड; ग्रामविकास विभागाचा काय आहे आदेश?

Rooftop solar installation on rural homes using CSR funds: सोलापूर जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांसाठी सौर संचासाठी सीएसआर फंडाची मदत
Government Order Clears Use of CSR Funds for Solar Panels on Rural Housing

Government Order Clears Use of CSR Funds for Solar Panels on Rural Housing

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थींना घरकुल बांधकाम पूर्ण झाल्यावर छतावर सौरसंच बसविण्यासाठी सीएसआर (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंडातून किंवा शासनाच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून आर्थिक मदत केली जाणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने तसा आदेश काढला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करावी लागणार आहे.\

Loading content, please wait...
Maharashtra Government
Order
district
Prime Minister Housing Scheme
Solapur
Government

Related Stories

No stories found.