Solapur News: लाखो हातांनी अक्षतांची उधळण; सत्यम्...सत्यम्...च्या जयघोषात योगदंड अन् कुंभारकन्येचा विवाह सोहळा!

सोलापूर: दुपारी बरोबर १ वाजून २७ मिनिटांनी सोलापूर अक्षरशः थांबले. ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वर यात्रेतील अक्षता सोहळ्याचे क्षण अनुभवण्यासाठी संपूर्ण शहर भक्तिरसात न्हाऊन निघाले. ‘सत्यम्...सत्यम्...दीड्डम...दीड्डम...’च्या निनादात आणि ‘हर्र बोला हर्र’च्या गजरात लाखो हातांनी अक्षतांची उधळण करत साक्षात भक्तिच्या श्वेत सागरात बुडून गेला. शिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वर महाराजांच्या योगदंडाचा कुंभारकन्येशी प्रतीकात्मक विवाहाची १२ व्या शतकापासूनची परंपरा यंदाही तितक्याच श्रद्धेने आणि उत्साहाने पार पडली. या ऐतिहासिक व मंगल क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी सोलापुरात भाविकांचा महासागर उसळला होता..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.महायात्रेच्या धार्मिक विधीच्या दुसऱ्या दिवशी मानाचे सातही नंदीध्वज व हिरेहब्बू घराण्यातील मानकरी श्री सिद्धरामेश्वर महाराजांच्या पालखीसह वाजत गाजत दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास सातही मानाचे नंदीध्वज सिद्धेश्वर तलावाकाठी असलेल्या संमती कट्ट्यावर दाखल झाले. याठिकाणी सुगड पूजनाचा विधी पार पडला. त्यानंतर मानकरी राजशेखर हिरेहब्बू व काशीपीठाचे जगद्गुरू डॉ. मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य महास्वामी यांनी यात्रेचे महत्व संमती (अक्षता) वाचन केले. त्यानंतर संमती कट्ट्यावर सुहास शेटे यांनी संमती वाचनास दुपारी १.२७ मिनिटांनी सुरुवात केली. काशीपीठाच्या जगद्गुरुंच्या दिव्य सानिध्यात व मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत शुभमुहुर्तावर लाखो भाविकांनी अक्षता टाकून श्री सिद्धरामेश्वरांप्रती आपली श्रद्धा अर्पण केली..या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून आलेल्या भाविकांनी हजेरी लावली. या सोहळ्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार देवेंद्र कोठे, उज्ज्वला शिंदे, माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते, शिवशरण बिराजदार, देवस्थानचे चेअरमन धर्मराज काडादी, पुष्कराज काडादी यांच्यासह अनेक मान्यवर या सोहळ्याचे साक्षीदार झाले..श्री सिद्धरामेश्वर महाराजांनी सुरू केलेला हा उत्सव आहे. योगदंड म्हणजे पंचतत्वाचे प्रतीक आहे. श्री सिद्धरामेश्वरांच्या भक्त असलेल्या कुंभारकन्येची इच्छापूर्ती करणारा हा सोहळा आहे. हि यात्रा म्हणजे एकोप्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. भक्ताची सेवा भगवंताला इच्छापूर्ती करायला लावणारा हा सोहळा आहे. सर्वांना आशीर्वाद.- डॉ.मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामीजी, काशीपीठाचे जगद्गुरू.ही यात्रा म्हणजे श्री सिद्धरामेश्वरांनी त्यांचे गुरू कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन यांच्या संदेशाप्रमाणे आचरण कसे करावे याचे आदर्श धार्मिक उदाहरण आहे. महाराजांनी घालून दिलेल्या आदर्श विचारांचे आम्ही आजतागायत पालन करत आहोत. यापुढेही करत राहू. श्री सिद्धरामेश्वर महाराज सर्वांचे कल्याण करो.- राजशेखर हिरेहब्बू , मानकरी.माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.गायन सेवेतून श्री सिद्धरामेश्वरांचा महिमामानाच्या नंदीध्वजांचे व मानकऱ्यांचे आगमन होण्यापूर्वी अनेक भक्तांनी भक्तिगीत गायन, ६८ लिंग नामावली यातून श्रींच्या चरित्राचे माहात्म्य भक्तांना सांगितले. वेदमूर्ती सिद्धय्या स्वामी व प्रा. डॉ. भीमाशंकर बिराजदार यांनी आपल्या वाणीतून श्री सिद्धरामेश्वरांचा महिमा व त्यांच्या वचनांचा अर्थ भक्तांसमोर उलगडला. सौम्या सोपल हिने ''सोन्नलगी योगी निने योगीधरा योगी'' भक्तिगीत व साक्षी हौदे हिने ६८ लिंग नामावली वाचन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.