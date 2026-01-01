Solapur News: द्राक्षबागायतदार संघ आक्रमक! पाच हजार टन बेदाणा भारतात आल्याचा संशय, सांगलीत चौकशी सुरू, अन्यथा आंदोलनाची तयारी!

सोलापूर: अफगाणिस्तानच्या नावाखाली चीनचा बेदाणा देशात आयात करून भारतीय बेदाणा म्हणून विक्री करण्याचा धक्कादायक प्रकार द्राक्ष बागायतदार संघाने सांगलीत उघडकीस आणला आहे. अशाप्रकारे सुमारे पाच हजार टन बेदाणा भारतीय बाजारात आल्याचा संशय संघाने व्यक्त केला आहे. संघाच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या बेदाण्याची चौकशी सुरू झाली आहे. याप्रकरणी संघ आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. .Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .तासगावातील दोन शीतगृहांसह काही व्यापाऱ्यांकडे अफगाणिस्तान मार्गे आयात बेदाणा धुवून, वाळवून व रंग देण्याची प्रक्रिया करून बॉक्समध्ये भारतीय बेदाणा म्हणून भरला जात होता. द्राक्षबागायतदार संघाने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर तो एका पंजाबी व्यापाऱ्याने आयात केल्याचे उघड झाले होते. त्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या पथकामार्फत याची चौकशी सुरू केली आहे..एनडीएफसीकडे मागितली माहितीदोन हजार टन बेदाणा भारतीय बाजारात आल्याची चर्चा असली तरी कायदेशीर व बेकायदा अशाप्रकारे सुमारे पाच हजार टन बेदाणा भारतीय बाजारात आल्याचा संशय संघाने व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्ष किती बेदाणा भारतात आला, याची माहिती एनडीएफसीकडे (राष्ट्रीय सुकामेवा महामंडळ) मागितली आहे. त्यांच्याकडून माहिती आल्यानंतर ते स्पष्ट होणार असल्याचे संघाने सांगितले आहे..सोलापूरच्या बाजारात विक्रीचा संशयशेतकऱ्यांकडे माल शिल्लक नसल्याने सोलापूर बाजार समितीतील सौदे महिनाभरापासून बंद आहेत. शिवाय सोलापुरातील व्यापाऱ्यांकडे वॉशिंग - ड्रयिंगची सुविधा नसल्याने तो माल येथे विक्रीस आला नाही. भारतात आलेल्या सुमारे १०० कंटेनरपैकी ६० कंटेनर बेदाण्याची विक्री केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी बेदाणा सोलापूरच्या खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आलेला असू शकतो, असा संशय संघाने व्यक्त केला आहे..किती बेदाणा आयात केला आहे, याची माहिती एनडीएफसीकडे मागितली आहे. बाजार समितीकडून चौकशी सुरू झाली असली तरी त्यात पोलिस, अन्न व औषध प्रशासन आणि शेतकरी प्रतिनिधी नाहीत. सरकारच्या करमुक्त फळे आयात धोरणाचा फळे उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. निकृष्ट बेदाणा आयातीच्या विरोधात महापालिका निवडणुकीनंतर आंदोलन करण्यात येईल.- मारुती चव्हाण, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघ.माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...बेदाण्याचा दर्जा निकृष्टआयात बेदाणा निकृष्ट आहे. मात्र, तो भारतीय बेदाणा म्हणून विक्री केला जात होता. त्या निकृष्ट बेदाण्याचा घसा खवखवण्यासह मानवी आरोग्यावर विपरित परिणामाचा धोका आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात भारतीय बेदाण्याची बदनामी होईल. शिवाय द्राक्ष, बेदाणा निर्यातीतून देशाला सुमारे साडेसहा हजार कोटींचे परकीय चलन मिळते. या निकृष्ट बेदाण्यामुळे त्याला फटका बसू शकतो, अशी भीती द्राक्षबागायतदार संघाने व्यक्त केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.