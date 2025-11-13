सोलापूर

आनंदाची बातमी! 'बांधांवरून होणारे वाद मिटणार'; कुटुंबातील पोटहिश्‍श्‍याची मोजणीबाबत महसूल, वन विभागाचा माेठी निर्णय..

Family Land Share Disputes to be Resolved: १५० हून अधिक शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी पैसे भरून पोलिस बंदोबस्त घ्यावा लागतो. परंतु, भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करूनही त्यांना दोन-तीन महिने वाट पहावी लागते.
Joint action by Revenue and Forest Departments to resolve family land share disputes; new land measurement rules to bring relief to farmers.

Joint action by Revenue and Forest Departments to resolve family land share disputes; new land measurement rules to bring relief to farmers.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शेतीच्या बांधांवरून, हद्दी-खुणांवरून होणारी दोघांमधील भांडणे आता लगेचच मिटणार आहेत. महसूल व वन विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार आता खासगी भूमापकदेखील शेतजमिनींची मोजणी करून शकणार आहेत. त्यासाठी त्या भूमापकांना भूमिअभिलेख अधीक्षकांकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. भूमापक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग) पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Agriculture Land
Revenue Department
Farm
Forest department
relationship disputes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com