Solapur Politics: रणनीती पालकमंत्री गोरे यांची, डाव मोहिते-पाटलांचा; मागील विधान परिषद निवडणुकीत अदृश्य हातांनीच उधळला होता प्रस्थापितांचा डाव

-विठ्ठल सुतारसोलापूर: गेली १० वर्षे जिल्ह्याच्या राजकारणातून बाजूला राहिलेले मोहिते-पाटील विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने सक्रिय झाले आहेत. मोहिते-पाटील यांनी यापूर्वीच्या लोकसभा, विधानसभा वा विधानपरिषद निवडणुकीत प्रस्थापितांना धक्का दिल्याचा इतिहास आहे. या विधानपरिषद निवडणुकीत राजेंद्र राऊत विरोधात वसंतराव देशमुख हे उमेदवार असले तरी मोहिते-पाटील यांनी ही निवडणूक हातात घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच आव्हान देत निवडणूक बिनविरोध करण्याचे स्वप्न धुळीस मिळवले आहे. निवडणुकीची रणनीती पालकमंत्री गोरे यांनी आखली असली तरी डाव मात्र मोहिते-पाटलांनी टाकला आहे. आता हा डाव पालकमंत्री गोरे कसा उलटवणार हे पहावे लागणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जी गोष्ट शक्य नाही, ती शक्य करून दाखवणे हा मोहिते-पाटलांचा इतिहास आहे आणि तो यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांतून समोरही आला आहे. आजची विधान परिषद निवडणूकही त्याच वळणावर येऊन थांबली आहे. ६०० हून अधिक मते सत्ताधारी महायुतीकडे असतानाही मोहिते-पाटील कुटुंबातील दुसऱ्या पिढीचे नेतृत्व करणारे धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी ६०० अदृश्य हात सोबत असल्याचा दावा करत असल्याने निवडणूक चुरशीची होणार हे निश्चित झाले आहे. .दोन लोकसभा, तीन विधानसभा व दोन विधानपरिषद निवडणुकीत विजयाचा १०० टक्के दावा असताना अदृश्य हाताने केलेल्या मदतीमुळे प्रस्थापित पराभूत झाले. महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीत हिरो ठरलेले पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी या विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही रणनीती आखली खरी पण मोहिते-पाटील यांनी शेवटच्या टप्प्यात टाकलेला डाव गोरे यांना महागात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अपक्ष उमेदवारांचा सत्ताधाऱ्यांना दे धक्का...मोहिते-पाटील यांनी निवडणुकीत लक्ष घातल्यानंतर काय होते, हे तीन तालुक्यातील निवडणुकीने दाखवून दिले. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. यामध्ये बार्शी मतदारसंघात तत्कालीन विद्यमान आमदार प्रभावती झाडबुके विरोधात दिलीप सोपल अशी लढत झाली. माढा मतदारसंघातही सलग दोन वेळा आमदार राहिलेले पांडुरंग पाटील यांच्या विरोधात बबनराव शिंदे तर करमाळा मतदारसंघात जयवंतराव जगताप विरोधात दिगंबर बागल अशी लढत झाली. तीनही मतदारसंघात प्रस्थापित आमदारांशी दोन हात करत अपक्षांनी बाजी मारली. यामागेही अदृश्य हात होते..लोकसभा निवडणुकीतही धोबीपछाड...धाराशिव लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीकडून लक्ष्मणराव ढोबळे तर शिवसेनेकडून कल्पना नरहिरे यांच्यात निवडणूक झाली. पण त्यावेळी करमाळा विधानसभा मतदारसंघाने ढोबळे यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवत कल्पना नरहिरे यांनी कमी मताच्या फरकाने विजय मिळविला. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मातब्बर सोबत असताना अदृश्य हातांनी ढोबळे यांचा पराभव केला. २००४ च्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे माजी मंत्री स्व. आनंदराव देवकते (काँग्रेस) विरोधात स्व. प्रतापसिंह माेहिते-पाटील (भाजप) अशी लढत झाली. काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या मतदारसंघात माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे पाठीशी असतानाही देवकते यांना पराभवास सामोरे जावे लागले..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.विधानपरिषद निवडणुका, अदृश्य हाताने केले विजयी...१९८५ च्या विधानपरिषद निवडणुकीत काँग्रेसकडून ब्रह्मदेव माने विरोधात रंगनाथ तोष्णीवाल यांच्यात लढत होती. या निवडणुकीत तोष्णीवाल विजयी होतील, असा दावा असताना ब्रह्मदेव माने यांचा धक्कादायक विजय झाला होता. या निवडणुकीत मोहिते-पाटील यांची अदृश्य जादू चालल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. विशेष म्हणजे शरद पवार यांनी तोष्णीवाल यांना उमेदवार दिली असतानाही त्यांचा पराभव झाला. १९९८ मध्ये युनुस शेख विरोधात सुभाष देशमुख अशी लढत झाली. एकीकडे सत्ताधारी काँग्रेसकडे विजय मिळवणारी मते होती तर दुसरीकडे भाजपकडे खूपच कमी होती, पण तेव्हाही अदृश्य हाताने सुभाष देशमुख यांना विजय सुकर केला आणि देशमुख पहिल्यांदा आमदार झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.