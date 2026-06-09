सोलापूर

Solapur Politics: रणनीती पालकमंत्री गोरे यांची, डाव मोहिते-पाटलांचा; मागील विधान परिषद निवडणुकीत अदृश्य हातांनीच उधळला होता प्रस्थापितांचा डाव

Mohite Patil political move ahead of council polls: विधान परिषद निवडणुकीत अदृश्य हातांची परंपरा पुन्हा डोके वर काढत असताना धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी ६०० मतांच्या महायुती बहुमताला थेट आव्हान देत गोरे यांच्या बिनविरोध स्वप्नाला धुळफेक केली.
Behind-the-Scenes Power Play Returns as Council Election Equations Shift

Behind-the-Scenes Power Play Returns as Council Election Equations Shift

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-विठ्ठल सुतार

सोलापूर: गेली १० वर्षे जिल्ह्याच्या राजकारणातून बाजूला राहिलेले मोहिते-पाटील विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने सक्रिय झाले आहेत. मोहिते-पाटील यांनी यापूर्वीच्या लोकसभा, विधानसभा वा विधानपरिषद निवडणुकीत प्रस्थापितांना धक्का दिल्याचा इतिहास आहे. या विधानपरिषद निवडणुकीत राजेंद्र राऊत विरोधात वसंतराव देशमुख हे उमेदवार असले तरी मोहिते-पाटील यांनी ही निवडणूक हातात घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच आव्हान देत निवडणूक बिनविरोध करण्याचे स्वप्न धुळीस मिळवले आहे. निवडणुकीची रणनीती पालकमंत्री गोरे यांनी आखली असली तरी डाव मात्र मोहिते-पाटलांनी टाकला आहे. आता हा डाव पालकमंत्री गोरे कसा उलटवणार हे पहावे लागणार आहे.

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