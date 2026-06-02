Jaykumar Gore: काँग्रेस उमेदवाराच्या सूचकांसाठी फोन; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा टोला, विरोधकांशी संवादासाठी तयार, महायुतीत विसंवादाची भानगड नाही

सोलापूर: विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विरोधकांच्या तोकड्या संख्याबळावर सूचक टोला लगावताना काँग्रेसच्या उमेदवारासाठी सूचकांची नावे मिळावीत यासाठी फोन आल्याचा दावा केला. त्याचबरोबर निवडणूक लढवून फारसा फायदा होत नसेल, तर विरोधकांनी निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत विचार करावा आणि जिल्ह्यात नवा आदर्श निर्माण करावा, असेही त्यांनी म्हटले..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सोमवारी (ता. १) विधान परिषदेसाठी महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास जाताना ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. राऊत यांच्या उमेदवारीबाबत बोलताना गोरे म्हणाले, ‘‘पक्षश्रेष्ठींनी माझ्या सहकाऱ्याला संधी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार. पक्षाची ताकद वाढल्याने उमेदवारी मिळाल्यास आमदार होऊ, अशी पक्षातील सहकाऱ्यांची भावना होती. एकच जागा होती. त्याबाबत पक्षाने निर्णय घेतला आहे. .सगळे मिळून त्यांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करू. अन्य इच्छुकांनाही भविष्यात पक्षाकडून योग्य संधी दिली जाईल. सर्वांना सोबत घेऊन महायुतीचा उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करू. निवडणुकीत इतर कोण उमेदवारी अर्ज भरतात, हे पाहिल्यानंतर पुढील भूमिका ठरेल,’’ असे सांगताना त्यांनी विरोधकांशी संवादासाठी आपण तयार असल्याचे स्पष्ट केले..लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांवर स्पष्टीकरण‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याच्या चर्चेबाबत गोरे म्हणाले, ‘‘पात्र बहिणींना लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. मात्र, काही प्रकरणांत दुहेरी लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. तसेच ज्या महिलांचे उत्पन्न निकषांपेक्षा अधिक आहे, त्यांची नावे पडताळणीतून वगळली जात आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या यादीत बदल होत आहेत.’’.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.महायुतीत विसंवादाची भानगड नाहीशिवसेना नेते उदय सामंत यांनी आमच्याकडे ११२ मतदार असल्याचे केलेल्या वक्तव्याबाबत विचारले असता गोरे म्हणाले, ‘‘महायुतीत कोणतीही भानगड नाही. जागावाटप ठरल्याप्रमाणे झाले आहे. ज्या ठिकाणी त्यांचे उमेदवार आहेत, तेथे आमचे मतदार आहेत आणि जेथे आमचे उमेदवार आहेत, तेथे त्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. सर्वजण एकत्रितपणे काम करत आहेत. कोणी अर्ज भरला असला, तरी समन्वयातून मार्ग काढला जाईल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.